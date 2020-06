‘Made in Belgium’: UA en Cartamundi slaan handen in elkaar voor productie FFP2- en FFP3-mondmaskers HAA

Bron: VRT 0 Economie De Universiteit Antwerpen (UA) en de Belgische bordspelenproducent Cartamundi slaan de handen in elkaar om samen hoogwaardige mondmaskers te produceren. Ze hebben daarvoor de spin-off Medimundi opgericht, meldt de VRT. De eerste maskers zouden deze zomer van de band rollen.

Eén van de pijnpunten die de coronacrisis in ons land aan het licht bracht, is dat hoogwaardige mondmaskers niet voor het rapen liggen. Vooral hoogwaardige maskers zoals FFP2's en FFP3's die de beste bescherming bieden en vooral in de zorgsector worden gebruikt, bleken schaars te zijn. Voor de levering van de maskers is ons land bovendien sterk afhankelijk van het buitenland.

Partners

Medimundi wil hier verandering in brengen, en een 100 procent Made in Belgium-oplossing bieden voor het grote tekort aan hoogwaardig beschermingsmateriaal, ook op het vlak van draagcomfort. Het consortium is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en kaartenproducent Cartamundi uit Turnhout. De firma Cloostermans uit Hamme en een privé-investeerder werken ook mee aan het project.

“Iedere partner brengt zijn specifieke expertise mee”, zegt David Germis, CEO van Medimundi, aan de VRT. “De universiteit zorgt voor innovatie en productontwikkeling, Cloostermans zorgt voor de technologie, de privé-investeerder voor het netwerk en Cartamundi zorgt met zijn industriële expertise en knowhow en zijn wereldwijde schaal van 12 fabrieken voor een goed platform om dit product in andere continenten op de markt te brengen.”

Spin-off

De FFP2- en FFP3-maskers zijn in eerste instantie bestemd “voor de medische professionele markt”, maar later is (internationale) uitbreiding mogelijk. De spin-off start met een basisinvestering van circa 3,5 miljoen euro. In augustus zou de productie van de maskers starten, aldus nog de VRT.

