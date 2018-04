"Luthansa, AirFrance-KLM en EasyJet doen bod op failliete Alitalia" kv

10 april 2018

19u52

Bron: Belga 0 Economie Air France-KLM heeft samen met de Britse prijsvechter easyJet en investeringsmaatschappij Cerberus een bod gedaan op de failliete Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat melden bronnen rond de luchtvaartmaatschappijen tegen persbureau Bloomberg. Ook Lufthansa zou een bod hebben gedaan.

In tegenstelling tot wat eerder werd bericht, blijkt vluchtvaartmaatschappij Air France-KLM nu toch een bod te doen, in samenspraak met easyJet en Cerberus.

Air France-KLM had eerder volgens de Italiaanse media al interesse getoond. Toen werd partner Delta Air Lines nog genoemd als partij waar de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie mee zou samenwerken bij een bod. Dat werd door Air France-KLM toen nog ontkend.

Ook Ryanair toonde eerder interesse, maar haakte eind vorig jaar af.

Drie biedingen

In totaal zijn er drie biedingen binnengekomen bij de bewindvoerders van Alitalia. Een van de andere biedingen zou van Lufthansa komen. De Duitse branchegenoot van Air France-KLM had volgens het Italiaanse persbureau ANSA een bod neergelegd. Welke partij of partijen verantwoordelijk zijn voor het derde bod is niet bekend.

Faillissement

Alitalia ging vorig jaar failliet nadat het personeel zich tegen een grote saneringsoperatie had gekeerd. Grootaandeelhouder Etihad Airways besloot daarop de geldkraan dicht te draaien. Sindsdien vliegt Alitalia op basis van een overbruggingskrediet van de Italiaanse overheid. De onzekere situatie in de Italiaanse politiek maakt het onduidelijk of er verdere steun komt van de Italiaanse staat als Alitalia wordt overgenomen.