"Lufthansa-topman gooit op verkeerde moment olie op het vuur" jv

05 juni 2018

11u20

De vakbonden bij Brussels Airlines betreuren de timing van de uitspraken van Lufthansa-topman Carsten Spohr over de staking van de piloten vorige maand in Brussel. "We hebben nood aan sereniteit en rust, niet aan olie op het vuur", is de teneur aan vakbondszijde. De bonden herhalen hun vraag naar duidelijkheid over de toekomst van Brussels Airlines binnen Lufthansa en zijn Eurowings-filiaal.

Lufthansa-topman Carsten Spohr zei in de marge van de algemene vergadering van de internationale luchtvaartorganisatie IATA in Sydney dat Brussels Airlines geen cadeaus moet verwachten als het niet eerst betere financiële resultaten boekt. En stakingen zijn niet de juiste manier om die resultaten te verbeteren. Hij riep de werknemers van Brussels Airlines ook op de geplande integratie in het Eurowings-filiaal te omarmen.

"Dit is niet het goede moment voor zulke verklaringen", reageert Anita Van Hoof van de socialistische bediendebond BBTK. "Ik hoop dat dit de gemoederen niet opnieuw gaat verhitten" in de aanloop naar de vergaderingen die de komende dagen met de directie zijn gepland.

Ook haar collega van de liberale vakbond ACLVB, Filip Lemberechts, vindt de timing ongelukkig. "We hebben de afgelopen weken vrij sereen kunnen praten. We hebben nood aan sereniteit en rust, en niet aan olie op het vuur."

Geen nieuwe stakingen

De gesprekken over het loon en de werkdruk van de piloten waren de voorbije weken vlot getrokken, nadat ze midden mei muurvast waren komen te zitten na twee stakingsdagen en twee vruchteloze verzoeningspogingen. De bonden lieten vorige week weten dat ze voorlopig geen nieuwe stakingen plannen. Op 11 juni zullen ze de toestand opnieuw evalueren.

Inhoudelijk hoorden de bonden niet veel nieuws uit de mond van Spohr. "We weten dat de resultaten moeten verbeteren", aldus Lemberechts. "Maar betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk voor de piloten moeten niet haaks staan op betere resultaten."

Van Hoof kan van haar kant begrijpen dat de Lufthansa-topman niet tevreden is met de staking in mei, maar ze wijst erop dat de problemen al maanden op tafel liggen. Heel onverwacht was die actie dus niet.

Duidelijkheid

Om de integratie in Eurowings te kunnen omarmen, moet er eerst duidelijkheid zijn over hoe die integratie er precies zal uitzien, voegen beide vakbondsmensen nog toe. "We weten nog altijd niet waar Brussels Airlines naartoe gaat", aldus Van Hoof. "Waarom komt Spohr niet eens met de werknemers en vakbonden spreken, in plaats van met de pers?"

De directie van Brussels Airlines beloofde eerder dat die duidelijkheid over de toekomst er tijdens de maand juni zou komen.

"Ik roep iedereen op om op een serene manier voort te spreken, met focus op de zoektocht naar oplossingen", besluit Lemberechts.