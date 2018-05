"Lidl zal prijzen moeten optrekken" Heidi Gabel

03 mei 2018

05u00 5 Economie Vakbonden en directie zijn dan wel blij met het akkoord bij Lidl, de klanten van de supermarktketen zullen de gevolgen voelen in hun portefeuille. Dat voorspellen experts.

Lidl heeft het personeel beloofd om 42 extra werkuren per week per filiaal in te zetten. "Daardoor zullen de personeelskosten met zo'n 5% stijgen, terwijl de winstmarges van supermarktketens sowieso al onder druk staan", zegt professor retailmarketing Pierre-Alexandre Billiet. De keten moet die kosten ergens doorrekenen. "Om prijzen te heronderhandelen met leveranciers is er amper marge - daarvoor heeft Lidl te weinig merken in het gamma. De kans is dus zeer groot dat winkelen bij Lidl enkele procenten duurder wordt."

De supermarktketen zelf ontkent dat: "Dit zijn voorbarige conclusies. Aan ons DNA verandert niets."

Lees in HLN+ waarom experts verwachten dat de klant uiteindelijk de rekening zal betalen. Proef nu vier weken gratis!