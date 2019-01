“‘Learnability’ belangrijkste prioriteit in arbeidsmarkt van morgen” IB

24 januari 2019

01u58

Bron: Belga 0 Economie Het leer- en aanpassingsvermogen, de zogenaamde ‘learnability’, wordt in de arbeidsmarkt van morgen prioriteit nummer één. En het model van "levenslang werken van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur", waarbij de werkgever de regels oplegt, is verleden tijd. Dat blijkt uit een analyse van 15 nieuwe trends in de arbeidsmarkt van uitzendbedrijf Manpower naar aanleiding van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos.

Tijdens het WEF in Davos van 2011 kondigde Manpower de komst van de Human Age aan: een nieuw tijdperk waarin talent, en niet kapitaal, de belangrijkste differentiator van bedrijven zou worden. "In een steeds meer veranderende, onzekere en complexere omgeving evolueert de Human Age naar een echte Skills Revolution", legt Philippe Lacroix van Manpower uit.

Nieuwe horizonten

De vier krachten die Manpower in het verleden heeft geïdentificeerd, individuele keuzes, complexere behoeften van klanten, technologische revolutie en demografische veranderingen, blijven volgens het uitzendbedrijf de toekomst van de arbeidsmarkt bepalen en openen nieuwe horizonten.

"Het industriële tijdperk dat wordt gekenmerkt door het model 'levenslang werken van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur', waarbij de werkgever de regels oplegde in ondoorzichtige en weinig flexibele structuren, is voortaan verleden tijd", aldus Lacroix.

Talent centraal

"De Human Age had talent centraal geplaatst in de organisaties. Dankzij de technologieën hebben bedrijven en individuen het werk heruitgevonden. Niet alleen door nieuwe en meer wendbare organisatiemodellen te ontwikkelen, maar ook door arbeidsrelaties die meer gebaseerd zijn op samenwerking in plaats van ondergeschiktheid", benadrukt Lacroix.

Volgens Manpower zullen de versnelling van de digitalisering en de opkomst van de robotisering de arbeidsmarkt naar nieuwe dimensies brengen. "Daarop moeten alle spelers anticiperen. De grootste uitdaging voor de bedrijven vandaag is het continu kunnen omgaan met verandering. Om hierin te slagen en de toekomst tegemoet te treden, moeten ze over de nodige competenties beschikken. Het leer- en aanpassingsvermogen is daarom prioriteit nummer één geworden in het loopbaan- en talentenbeheer."

Deze bevindingen worden gedeeld door de 19.000 werkgevers uit 44 landen die door Manpower werden bevraagd. Het bedrijf presenteerde de conclusies van haar enquête op het WEF in Davos. Liefst 84 procent van deze 19.000 werkgevers is van plan om de competenties van hun werknemers tegen 2020 te versterken.