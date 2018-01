“Bitcoin crasht dit jaar naar 1.800 dollar” avh

10u54

Bron: Fool’s Gold: Unearthing The World of Cryptocurrency; Business Insider 0 bitcoin.com . Economie Volgens Quinlan & Associates, een adviesbureau op Wall Street, ziet de toekomst van de bitcoin er allesbehalve rooskleurig uit. In een lijvig rapport voorspelt het bureau dat de virtuele munt tegen december 2018 naar minder dan 1.800 dollar is gezakt. En tegen 2020 zelfs naar 800 dollar. De rest van de cryptomarkt zou die neerwaartse trend volgen.

Gisteren bracht adviesbureau Quinlan & Associates een rapport uit dat een donker beeld schept van de cryptomarkt. In het 156 pagina’s dikke document, getiteld ‘Fool’s Gold: Unearthing The World of Cryptocurrency’, becijferen de auteurs een scenario voor de bitcoin in 2018. Momenteel zou de koers veel te hoog staan.

De auteurs hielden rekening met de waarde van de bitcoin als betaalmiddel en als de mogelijkheid om als opslagmiddel te dienen voor vermogen, vergelijkbaar met goud. In hun conclusie schatten ze de waarde van de bitcoin als betaalmiddel op 2.161 dollar, als opslagmiddel op 687 dollar. “Om de bitcoin te waarderen als een valuta waarmee je kunt betalen, hebben we het nut geschat voor wettelijk toegestane betalingen, retailtransacties en betalingen op de zwarte markt. Daarbij komen we na grondige tests uit op een waarde van 1.780 dollar.” Die lage waardering zou betekenen dat de bitcoin een gigantische zeepbel is die elk ogenblik kan barsten.

Andere cryptomunten meegesleurd

Als de munt niet doorbreekt als betaalmiddel, dan meent Quinlan & Associates dat we weldra een bitcoin van 1.800 dollar zullen zien. En dan zal bitcoin ook alle andere cryptomunten meetrekken. Het adviesbureau ziet een daling in de cryptomarkt van 70 procent, van ongeveer 700 miljard dollar naar 223 miljard dollar.

Op lange termijn ziet Quinlan & Associates zelfs een verdere daling van de bitcoin. Tegen 2020 zou de koers slechts 800 dollar meer noteren. Een volledig ander geluid dan tech- en cryptogoeroe John McAfee, die ervan overtuigd is dat de bitcoin tegen 2020 een miljoen dollar zal waard zijn.

Herstel

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel in cryptoland: “De prijs van cryptomunten met nutswaarde kan wel herstellen en de markt op lange termijn domineren”, luidt het. Quinlan voorspelt tegen 2020 een herstel van de cryptomarkt naar 407 miljard dollar.