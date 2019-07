"Kwart van alle Ryanair-luchthavens wordt gesubsidieerd" SVM

16 juli 2019

10u26

Bron: Belga 0 Ryanair Bijna een kwart (24 procent) van alle 214 luchthavens in Europa die gebruikt worden door lagekostenmaatschappij Ryanair ontvangt subsidies. Dat blijkt uit een analyse van lobbyorganisatie ‘Transport & Environment’ (T&E). Die hekelt het feit dat de belastingbetaler dus mee bijdraagt aan de toename van de CO2-uitstoot.

In de analyse werd enkel rekening gehouden met kleine luchthavens. De lijst is dus niet volledig, klinkt het. Bovendien zijn overheden niet altijd transparant en werd voor een deel (8 pct) van de luchthavens uitgegaan van het feit dat ze niet levensvatbaar zijn zonder subsidies gezien het lage aantal passagiers.

Van de 52 luchthavens die subsidies ontvangen, ligt het merendeel in Frankrijk en in Italië. Charleroi is met 8 miljoen passagiers per jaar niet opgenomen in de studie, maar T&E meent dat ook deze luchthaven overheidssteun ontvangt.

“Volg voorbeeld van koolmijnen”

"De steun draagt bij tot de recorduitstoot van de luchtvaartindustrie en is mogelijk in strijd met de Europese regeling rond staatssteun", zegt T&E. De Commissie werkt aan een herziening van overheidssteun in de sector.

Begin dit jaar bleek uit een studie van T&E al dat de luchtvaartsector een grote vervuiler is in Europa. Ryanair was opgeklommen tot de top tien van hoogste CO2-uitstoot op het continent. "De Commissie moet dan ook snel een einde maken aan de overheidssteun hiervoor. Ze zou het voorbeeld moeten volgen van de koolmijnen: in 2010 werden de Europese lidstaten verplicht om de steun af te bouwen en sluitingsplannen te voorzien. Met betrekking tot het klimaat is luchtvaart het nieuwe steenkool", klinkt het.