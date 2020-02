“Koper gevonden voor Victoria's Secret” SVM

10 februari 2020

10u21

Bron: Belga 0 Economie Het Amerikaanse winkelconcern L Brands is het bijna eens geworden over de verkoop van zijn dochterbedrijf Victoria's Secret aan investeerder Sycamore Partners. Dat melden Amerikaanse media. De lingerieketen stond al enige tijd in de etalage. Een overeenkomst zou deze week al wereldkundig kunnen gemaakt worden.

De zaken bij Victoria's Secret gaan al enige tijd minder goed. Dat leidde tot het instappen van een activistische aandeelhouder bij het bedrijf. Die drong aan op de verkoop van de lingerieketen, bekend van zijn push-upbeha's en de topmodellen die het ondergoed op de catwalk showen (de zogenoemde Angels; nvdr).

Ook de positie van topman Les Wexner is wankel geworden. De 82-jarige grootaandeelhouder ligt niet alleen onder vuur vanwege de slechte resultaten van Victoria's Secret, maar ook vanwege zijn banden met miljardair Jeffrey Epstein. Die pleegde vorig jaar in de cel zelfmoord. Hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een crimineel netwerk voor de handel in tienermeisjes.