“Kom uit uw kot en ga shoppen en uit eten”: campagne met BV's wil bange consument duwtje geven

Handelaars en horeca trokken Ducarme in juni al aan de mouw, want behalve steunmaatregelen bleken ze ook nood te hebben aan een imagocampagne. "Mensen zijn inderdaad bang om ergens naartoe te gaan; onlangs was ik bij mijn moeder op bezoek en ze vertelde dat ze geen boodschappen durfde te doen", aldus de minister. "Ik kan iedereen verzekeren dat de regels over het algemeen erg goed worden opgevolgd. En als er winkels of zaken zijn die de regels met de voeten treden, dan worden die gesloten. Vertrouwen, dat is het codewoord en daar ontbreekt het momenteel aan."

Een rist BV’s werkte – onbezoldigd – mee aan de campagne. Peter Goossens en Sandra Bekkari, maar ook astronaut Frank De Winne

"Maandag lanceren we op Facebook en Instagram, met steun van onder meer Unizo, het NSZ en Horeca Vlaanderen, een eerste video voor de handelaars. Midden augustus komt er een tweede filmpje voor de horeca." Er hebben - onbezoldigd - bekende landgenoten aan meegewerkt, met aan Vlaamse kant onder meer sterrenchef Peter Goossens, tv-kok Sandra Bekkari, astronaut Frank De Winne, springruiter Ludo Philippaerts en Miss België Celine Van Ouytsel.

"Het gaat om een bescheiden campagne op sociale media, en wie weet, kunnen we het aantal faillissementen in de sector toch beperken. In juni was er de prognose dat 10% van de horeca de coronacrisis niet zou overleven, maar ik vrees dat die cijfers allang achterhaald zijn. Ik denk dat het nog erger zal zijn en vrees dat we pas in september gaan zien hoeveel werknemers hun job verliezen."

Zelf het goede voorbeeld

Ducarme belde zelfs sterrenchef Peter Goossens en die maakte meteen tijd vrij voor opnames. "Dit is zo belangrijk voor de hele sector", zegt hij. "Het probleem is dat mensen op de duur niet meer weten welke maatregelen waar en wanneer van kracht zijn, gewoon omdat die steeds maar veranderen." Auteur en tv-kok Sandra Bekkari is net terug van shoppen als we haar bellen. "Ik heb het zelf het gevoel dat ik op een veilige manier kan shoppen en uiteten, alle zaken zijn daar heel erg op gefocust", zegt ze. Ook astronaut Frank De Winne zit in het spotje. Hij woont en werkt in Keulen waar hij hoofd is van het astronautencentrum. "Mijn ouders en mijn zus hebben een kledingwinkel gehad en daarom besef ik maar al te goed het belang om de zelfstandigen te ondersteunen", zegt hij. "Natuurlijk ga ik zelf nog winkelen en op restaurant, al moet ik wel zeggen dat de maatregelen die nu in België van kracht zijn al veel langer in Duitsland aan de orde zijn."

Als minister wil Ducarme zelf het goede voorbeeld geven. "Ik ben deze week nog met mijn zoon gaan eten en zondag trek ik met mijn echtgenote naar Blankenberge waar we al een restaurantje hebben gereserveerd", zegt hij.

