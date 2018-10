"Klokkenluiders inzetten om fiscale fraude op te sporen? Ik noem dat een heksenjacht op ondernemers" SVM

Bron: Belga 0 Economie Het idee om een klokkenluidersregeling in te voeren in de strijd tegen de fiscale fraude moet volgens Unizo naar de prullenbak worden verwezen. "We vragen aan de regering om die maatregel af te serveren. Dit is niet proportioneel", zegt Danny Van Assche, de gedelegeerd bestuurder van de ondernemersorganisatie. Unizo beklemtoont dat het aanpakken van fiscale fraude belangrijk is, maar pleit voor het afsluiten van een charter.

De federale ministerraad onderzoekt een hele reeks van maatregelen die de fiscus meer mogelijkheden moeten geven om fiscale fraude aan te pakken. Daarbij wordt uitgegaan van de aanbevelingen die de commissie Panama Papers geformuleerd had.

Volgens De Standaard wordt er onder meer gedacht aan een klokkenluidersregeling. Daarbij zou een vergoeding toegekend worden aan mensen die helpen bij het blootleggen van fraudemechanismen. Een ander voorstel dat op tafel ligt, is het opleggen van sancties aan belastingplichtigen die een fiscaal onderzoek belemmeren.

"Niet nodig om bazooka boven te halen"

De gedelegeerd bestuurder van Unizo is naar eigen zeggen "zwaar geschrokken" van die voorstellen. Hij heeft het zelfs over een fiscale heksenjacht op ondernemers. "Dit is geen evenwichtig verhaal als het gaat om enerzijds controles en anderzijds de rechten van ondernemers", zegt Van Assche. "Dit lijkt mij bovendien veel verder te gaan dan hetgeen op basis van de Panama Papers werd aanbevolen."

"Als je bijvoorbeeld klokkenluiders gaat betalen, dan lok je verklaringen uit. Dat is erg ernstig voor kmo's, die niet kunnen rekenen op een batterij aan juridische raadgevers. Het gros van de ondernemers werkt op een goede manier. Het is dus niet nodig om een bazooka boven te halen."

"Voorbarig"

De ondernemersorganisatie pleit dan ook voor de komst van een charter voor fiscale controles. Dat moet de rechten en plichten vastleggen van zowel de controleurs als de ondernemers. "We zijn altijd bereid daarover met de regering aan tafel te zitten", besluit Van Assche. "We hebben er zelf alle belang bij dat er eerlijk wordt ondernomen."

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) noemt de berichten over een klokkenluidersregeling "voorbarig". "De regering bekijkt een brede waaier om fraude harder aan te pakken. Beslissingen moeten nog worden genomen", schrijft hij op Twitter.

