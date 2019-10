“Kans dat we iets kunnen doen”: Trump is voorzichtig optimistisch over handelsoorlog met China KVDS

07 oktober 2019

08u26

Bron: Belga 0 Economie China toont zich steeds minder bereid om een brede handelsdeal te sluiten met de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Intussen hebben de VS meerdere Chinese bedrijven op een zwarte lijst gezet, waaronder de grote producent van bewakingscamera’s Hikvision.

Door de maatregel kunnen de Chinezen geen Amerikaanse technologie meer kopen, vergelijkbaar met wat eerder bij telecomconcern Huawei werd gedaan in verband met spionageverdenkingen.

De regering van president Donald Trump is bezorgd over de rol die de bedrijven spelen bij de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren, een islamitisch volk in het westen van het land. Zo zou de surveillanceapparatuur van Hikvision gebruikt worden in bijvoorbeeld interneringskampen waarin volgens schattingen 1 miljoen Oeigoeren worden vastgehouden. Hikvision is marktleider op het gebied van surveillanceapparatuur waaronder beveiligingscamera’s die wereldwijd worden verkocht.

Het bericht over de zwarte lijst kwam van het Amerikaanse ministerie van Handel. Min of meer gelijktijdig sprak president Donald Trump met Amerikaanse media over het handelsoverleg tussen China en de VS later deze week. Daarbij liet hij zich voorzichtig optimistisch uit. “We denken dat er een kans is dat we iets heel wezenlijks kunnen doen”, aldus de president.

Trump zei echter ook dat hij hoopt dat China een “vreedzame en humane” oplossing vindt voor de politieke protesten in Hongkong en dat de situatie de besprekingen kan schaden. Daarnaast benadrukte de president dat hij geen genoegen zal nemen met een gedeeltelijke handelsdeal.

Gesprekken

De jongste weken hebben Chinese onderhandelaars verscheidene keren met hun Amerikaanse tegenhangers gesproken in Peking. Het aantal onderwerpen dat de Chinezen bereid waren de revue te laten passeren, zou echter aanmerkelijk zijn geslonken.

Donderdag hervatten de onderhandelingen op het hoogste niveau. De Chinese toponderhandelaar en vicepremier Liu He reist naar Washington, maar zou geen afspraken willen maken over een hervorming van het Chinese industriële beleid of het aanpakken van Chinese staatsbedrijven waar de VS over klagen. Dat zouden wel belangrijke onderwerpen zijn voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Verzwakt door afzettingsprocedure

Volgens analisten zijn de ontwikkelingen exemplarisch voor de verzwakte onderhandelingspositie van Trump ten opzichte van China. Dat zou te maken hebben met de onrust in de VS rond een mogelijke afzettingsprocedure voor Trump en de - volgens ondernemingen - door de handelsoorlog afremmende economie.

Medewerkers van Trump weerleggen de invloed van de 'impeachmentprocedure' op de onderhandelingen met China. Als de Chinezen dat wel zo zouden zien, dan zou dat een misrekening zijn, klinkt het.