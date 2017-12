"Jonge werknemers mailen wél graag na de uren" Voorstel Kris Peeters afgeschoten: zijn 9 to 5-mentaliteit is compleet achterhaald

Philippe Ghysens

13u51 0 Thinkstock Economie Het wetsvoorstel van minister Peeters om elk bedrijf in België afspraken te laten maken over emails na de werkuren, wordt aan flarden geschoten. “Zijn 9 to 5-mentaliteit is rijp voor het museum”, reageert Robby Vanuxem van rekruteringsbedrijf Hays fel. “Jonge mensen mailen wél graag na 18 uur.”

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de werknemer recht geven op digitale rust: na de werkuren moet de baas geen mails meer sturen en als hij dat wel doet, moet de werknemer ze niet lezen of beantwoorden. De werkmens heeft recht op rust. Het wetsvoorstel wordt eerstdaags in de Kamer besproken en kan al vanaf 1 januari ingaan. Let wel: bedrijven worden niet verplicht om hun werknemers gerust te laten, enkel om overleg te plegen over mogelijk zo’n regel.

Bedrijfsverantwoordelijken begrijpen het niet. “De minister wil streven naar een ideale work-lifebalans door flexibel werk te promoten maar nu plots wil hij die flexibiliteit beknotten met nieuwe regeltjes”, zegt Robby Vanuxem, managing director bij Hays, dat wereldwijd 9.600 werknemers telt. “Dat is puur conservatisme. Het is toch niet aan de wetgever om te bepalen wanneer ik mijn smartphone moet uitzetten. Dit is belachelijk en muggenzifterij.”

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee