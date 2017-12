"Japanners kopen 20 procent van Uber" kv

19u53

Bron: ANP 0 EPA Economie De Japanse investeerder Softbank heeft een aanzienlijk belang genomen in Uber Technologies, het bedrijf achter de taxi-app. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen. Het gaat naar verluidt om een belang van 20 procent, dat Softbank met een aanzienlijke korting wist over te nemen.

Geruchten over een investering door Softbank in Uber deden al langer de ronde. Ook de prijs van 48 miljard dollar die Softbank Uber waard vindt, is eerder genoemd. Daarmee heeft Softbank voor zijn belang een korting van circa 30 procent bedongen. Eerder werd Uber op meer dan 68 miljard dollar gewaardeerd.

De investering door Softbank leidt naar verwachting tot een aantal veranderingen bij Uber, waaronder een uitbreiding van het bestuur. Naast het verwerven van het belang van 20 procent steekt Softbank naar verluidt ook minstens 1 miljard dollar direct in Uber.

De investering en de veranderingen in het bestuur worden gesteund door Uber-topman Dara Khosrowshahi. Hem is er alles aan gelegen om werknemers en investeerders die hun belang in Uber niet willen houden tot 2019 tevreden te houden, als het bedrijf de sprong naar de beurs wil wagen.