“Internationaal vliegverkeer zal pas in 2024 op niveau van voor de coronacrisis zitten”

Het internationaal vliegverkeer zal niet voor 2024 terugkeren naar het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt de internationale luchtvaartorganisatie IATA. De onduidelijkheid over de heropening van de grenzen weegt op de reissector, klinkt het. Volgens de internationale toerismeorganisatie van de Verenigde Naties (UNWTO) heeft de toeristische sector tussen januari en mei 320 miljard dollar (273 miljard euro) verlies geleden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

"We schatten dat het niveau van het vliegverkeer van 2019 niet voor 2024 opnieuw bereikt zal worden, een jaar later dan we verwacht hadden", aldus financieel verantwoordelijke Brian Pearce. “In mei en juni is het vliegverkeer trager dan verwacht weer op gang gekomen en bovendien blijven er veel onzekerheden rond de heropening van de grenzen.”

Verlies van 273 miljard

De luchtvaartsector heeft het net als de andere spelers in de toeristische sector heel moeilijk door de coronacrisis, aangezien in maart het internationaal toerisme volledig was stilgevallen. Volgens de barometer van UNWTO leed de toeristische sector in de eerste vijf maanden van het jaar een verlies van 273 miljard euro.

Volgens de organisatie gaat het om een verlies dat drie keer groter is dan dat van tijdens de economische crisis in 2009. Tegenover de eerste vijf maanden van 2019 daalde het aantal internationale toeristen met 56 procent, wat neerkomt op een daling van 300 miljoen toeristen.

Tot 120 miljoen jobs in gevaar

Het toerisme is ondertussen traag weer op gang gekomen, maar de vertrouwensindex die de UNWTO hanteert in haar barometer bevindt zich op een historisch laag niveau. De sector vreest vooral een heropflakkering van het virus en nieuwe lockdowns.

Begin mei voorzag de organisatie een daling van 60 tot 80 procent van het aantal internationale toeristen in 2020, met verliezen die kunnen oplopen tot 775 à 1.000 miljard euro. Ze vreest dat 100 tot 120 miljoen jobs in gevaar zijn.