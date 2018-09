“Ik wilde mensen blij maken met burgers. Wist ik veel dat ik het hele arbeidsrecht zou moeten kennen” Topman Mathieu de Lophem levert met Deliveroo al drie jaar restaurantgerechten in België Brecht Herman

28 september 2018

16u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Economie In ons land hebben duizenden studenten de voorbije drie jaar dik vier miljoen kilometer gefietst met op hun rug miljoenen restaurantmaaltijden in een turquoise tas. Maar bezorgdienst Deliveroo kende ook heel wat onrust door het zelfstandigenstatuut van de koeriers. “Ja, onze fietsers krijgen orders. Maar ze kunnen die weigeren”, zegt Benelux-topman Mathieu de Lophem (34). “Probeer dat maar eens als werknemer.”

“Water? Koffie? Straks komen er nog croissants. Enfin, ze hadden hier al moeten zijn eigenlijk.” Even is hij met zijn gsm in de weer. “Oei, ik ben mijn order vergeten te bevestigen. Nog even geduld, dus.” Dan ben je intussen drie jaar verantwoordelijk voor de Benelux-tak van maaltijdbezorgdienst Deliveroo, dan moet dit je nog overkomen. “Ik heb nochtans genoeg ervaring, hoor”, lacht Mathieu de Lophem. “Ik heb toch al meer dan vijfhonderd bestellingen geplaatst. Meestal lunch, het liefst salades. Daarin verschil ik toch van de doorsnee Belg, want burgers zijn bestsellers, gevolgd door pizza, sushi en Thais. Maar ons aanbod is groot. In al die tijd heb ik nog maar één keer een gerecht geweigerd: ravioli met soep erin. Dat kan je op restaurant al moeilijk eten zonder dat die dingen breken voor je ze in je mond kan steken, laat staan dat je ze heelhuids over kasseien of drempels tot bij de klant geraakt.”

Wie in een stad woont of werkt, moet al erg zijn best doen om jullie koeriers niet te zien rondfietsen. 2.500 mensen reden er de voorbije drie weken voor jullie – 1.300 in de laatste week. Zij halen maaltijden op bij meer dan 1.500 restaurants. Zijn dat de cijfers waar u bij de opstart drie jaar geleden op hoopte?

