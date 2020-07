“Iedereen die beroepsinkomsten heeft, doet best aan pensioensparen”: onze geldexpert Paul D’Hoore geeft advies

Wie zes maanden geleden met pensioen is gegaan en zijn pensioenspaarfonds heeft geïncasseerd, heeft geluk gehad. De fondsen stonden op hun hoogste peil aller tijden. En toen kwam corona: in enkele weken tuimelde de waarde van de pensioenfondsen 25 à 30 procent lager. Wie binnenkort stopt met werken, kijkt beteuterd naar zijn verlies en zit met veel vragen opgescheept. We vroegen aan Paul D’Hoore, geldexpert in

Heeft pensioensparen nog wel zin?

Ja. Natuurlijk. De overheid moedigt pensioensparen aan. Wie aan pensioensparen doet, krijgt een fiscaal voordeel. Iedereen die beroepsinkomsten heeft, zou dus best aan pensioensparen doen.

Wat moet je doen als je binnenkort met pensioen gaat? Mijn verlies slikken?

Je bent op geen enkel moment verplícht om het bijeen gespaarde pensioenbedrag op te nemen. Je kan het geld dus rustig laten staan en wachten tot het verlies is weggewerkt. Het kan natuurlijk enkele jaren duren tot er nieuwe records worden gebroken.

Je mag de coronaterugval ook niet overdrijven. Na de zware correctie in maart, is de waarde van de pensioenfondsen toch alweer mooi gestegen. Op dit moment bedraagt de terugval vanaf de top nog ongeveer 10%.

Is er een manier om zulke zware dalingen te vermijden?

Er zijn diverse manieren om dergelijke zware dalingen te vermijden. Allereerst heb je de keuze om aan pensioensparen te doen via een pensioenspaarverzekering of via een pensioenspaarfonds. Bij een pensioenspaarverzekering ben je verzekerd van een vaste opbrengst. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij ligt die vaste opbrengst ergens tussen 0 en 0,80%. Daarbovenop kan je nog een bonus krijgen. Bij een pensioenspaarverzekering wordt het geld nauwelijks of niét op de beurs belegd. Als de beurs omlaag dondert, heeft iemand met een pensioenspaarverzekering daarvan dus geen last.

De voorbije tien jaar haalde je met een pensioenspaarfonds een gemiddeld rendement van 5 à 6 % per jaar. Coronacrisis inbegrepen Paul D’Hoore

Is een pensioenspaarverzekering dan een betere keuze dan een pensioenspaarfonds?

Voor zenuwpezen en hartlijders misschien wel. Maar als je het bekijkt vanuit financieel oogpunt, is een pensioenspaarfonds de beste keuze. De opbrengst van een pensioenspaarverzekering is laag en je betaalt ook instapkosten die makkelijk enkele procenten bedragen. Het duurt dus algauw enkele jaren alvorens jouw storting in een pensioenspaarverzekering effectief begint te renderen.

Bij een pensioenspaarfonds is er geen enkele garantie op het rendement. Wie dit jaar in februari zijn storting heeft gedaan in een pensioenspaarfonds, staat dus al meteen in het rood. Maar je doet normaal gedurende enkele tientallen jaren aan pensioensparen. Over de lange termijn hebben pensioenspaarfondsen altijd een hoger rendement opgeleverd dan pensioenspaarverzekeringen. Dat komt doordat pensioenspaarfondsen een groot deel van het geld beleggen op de beurs. Af en toe een slecht beursjaar, dat hoort daar nu eenmaal bij.

De voorbije tien jaar haalde je met een pensioenspaarfonds een gemiddeld rendement van 5 à 6% per jaar. Coronacrisis inbegrepen.

Kan je die slechte beursjaren niet vermijden?

Het is zeker frustrerend om af en toe je rendement in een pensioenspaarfonds te zien terugvallen. Zeker als je pensioen dichterbij komt. Daarom hebben de meeste banken nu ook een defensief pensioenspaarfonds, dat minder op de beurs belegt. Sommige banken hebben zelfs drie pensioenspaarfondsen: het dynamische fonds belegt véél in aandelen, het neutrale minder en het defensieve koopt vrij weinig aandelen.

Als je op jongere leeftijd met pensioensparen begint, ga je best van start met een dynamisch fonds. Zo profiteer je mee van de beursstijgingen en heb je nog voldoende tijd om een slecht beursjaar te verteren.

Als je maximaal 990 euro stort, krijg je een fiscaal voordeel van 30%. Als je méér dan 990 euro stort, bedraagt het fiscale voordeel op het totále bedrag maar 25% Paul D’Hoore

Als je op enkele jaren van je pensioen staat, kan je (bij dezelfde bank) kosteloos overschakelen naar een neutraal of defensief fonds. Zo stel je de winsten van de voorbije tientallen jaren veilig en kan je het geld op het geplande moment opnemen. Een virusje of een ander beursakkefietje kan dan geen roet in het eten strooien.

Voor welk bedrag doe je best aan pensioensparen?

Het bedrag is begrensd tot 990 euro of 1.270 euro. Als je maximaal 990 euro stort, krijg je een fiscaal voordeel van 30%. Als je méér dan 990 euro stort, bedraagt het fiscale voordeel op het totále bedrag maar 25%. Dat absurde systeem is het gevolg van politieke compromissen. Het leidt ertoe dat iemand die tussen 991 en 1.185 euro stort, een kleiner fiscaal voordeel krijgt dan iemand die 990 euro stort.

Om misverstanden te vermijden, zou ik dan ook opteren voor het maximale bedrag van 990 euro met 30% fiscaal voordeel.

Ook als je voor méér dan 990 euro aan pensioensparen kán doen?

Jazeker. Met wat je bóven 990 euro opzij kan zetten, kan je bijvoorbeeld aandelen kopen van beursgenoteerde investeringsmaatschappijen. Die hebben een goed gespreide portefeuille en worden efficiënt en goedkoop beheerd. Enkele voorbeelden, in alfabetische volgorde: Ackermans & van Haaren, Brederode, Bois Sauvage, GBL, Gimv en Sofina.

Op welk moment doe je het beste je storting voor pensioensparen?

Veel mensen schieten pas in december in actie, als ze net voor het einde van het jaar nog een herinneringsbriefje krijgen van hun bank of verzekeringsmaatschappij. Dat is jammer. Mensen met een pensioenspaarverzekering hebben er alle belang bij om zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar hun bijdrage te storten. Vanaf dan begint het vaste rendement op hun nieuwe storting te lopen.

Bij een pensioenspaarfonds is er geen gegarandeerd rendement. Dan koop je best als de beurs laag staat, want dan krijg je meer deelbewijzen voor je geld. Dit jaar was maandag 16 maart dus de beste dag om een storting te doen in een pensioenspaarfonds.

Op langere termijn maakt het niet zo veel uit wanneer je precies je storting doet in een pensioenspaarfonds. Het is vooral belangrijk dát je élk jaar je storting doet. En zéker in een coronajaar.

