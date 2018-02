"Huurprijzen Vlaamse appartementen dalen voor eerst in vier jaar" PhG

26 februari 2018

04u30 0 Economie Een appartement huren is voor het eerst in vier jaar goedkoper geworden. De prijs daalde vorig jaar gemiddeld met 9 euro per maand. Voor flats met drie of meer slaapkamers zelfs met 41 euro. Reden is het steeds groter wordende aanbod.

De cijfers komen uit de jaarlijkse Huurbarometer van Dewaele Vastgoedgroep, die zich baseert op 6.562 contracten. Vorig jaar betaalde een huurder gemiddeld 640 euro voor een appartement in Vlaanderen, in 2016 nog 649 euro. Hoe groter de flat, hoe groter de prijsdaling. Bij appartementen met drie slaapkamers of meer daalde de huurprijs het meest, van 809 euro in 2016 tot 769 euro vorig jaar. In 2016 kostte zo'n flat nog 809 euro, vorig jaar zakte de huurprijs tot 769 euro.

De belangrijkste verklaring is dat het aanbod fors gestegen is. Bovendien komen er vooral singles en kleine gezinnen bij, waardoor grotere appartementen minder in trek zijn. "Het aanbod op de private markt heeft nog marge, want we zitten nu eenmaal met een krapte. Van een overaanbod moeten we dus niet spreken", zegt Dewaele Vastgoedgroep. "Maar het aantal investeerders die verhuren is de voorbije jaren wel toegenomen, met alle gevolgen van dien voor de huurprijzen."

Panden staan ook iets langer te huur dan vroeger: van 73 dagen in 2016 tot 75 dagen in 2017. Bij huizen steeg de huurprijs overigens lichtjes, van gemiddeld 765 euro tot circa 769 euro per maand. (PhG)