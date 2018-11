"Honderden Filipijnse truckers werken in Europa voor hongerloon van 2 euro per uur” mvdb

09 november 2018

17u53

Bron: Belga 0 Economie Honderden Filipijnse chauffeurs rijden rond in Europa voor een hongerloon van twee euro per uur. Dat heeft de Deense vakbond 3F vastgesteld, zo meldt de socialistische transportbond BTB vrijdag. Europees Commissaris Vestager reageert volgens de bonden furieus.

De Deense vakbond 3F ontdekte in het Deense Padborg een verblijfplaats van Filipijnse chauffeurs tijdens weekends. Ze rijden voor de Deense transporteur Kurt Beier, via zijn Poolse dochterfirma, meldt BTB. “De loon- en arbeidsomstandigheden van deze chauffeurs zijn totaal mensonterend. Ze verdienen twee euro per uur en moeten verblijven in een stal waar een beetje boer zijn dieren nog niet in houdt”, zegt Frank Moreels, voorzitter van BTB. Op foto's van 3F is eveneens te zien hoe de Filipino's leven en overnachten in een lege trailer.



Mensenhandel

Moreels benadrukt dat het niet de eerste keer is dat er Filipijnen ingezet worden in Europa, ook in België. “In februari 2013 raakte bekend dat Dinotrans uit Letland massaal Filipijnse chauffeurs inzette. Ook een Nederlandse transporteur, Martin Wismans, werkte met Filipijnse chauffeurs. Dankzij de Nederlandse vakbond FNV werd toen fors ingegrepen, en werden de chauffeurs beschermd als slachtoffers van mensenhandel. Transport Wismans verloor zijn transportvergunning.”



Volgens de vakbonden heeft Margrethe Vestager, Europees Commissaris bevoegd voor Mededinging, haar collega commissaris Bulc opgeroepen om de regels te verstrengen en een einde te maken aan de mistoestanden in de transportsector.