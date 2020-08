“Het huidige resultatenseizoen versterkt de tweedeling op de beurs”: waar moet je als belegger rekening mee houden?

“Het resultatenseizoen bij de beursgenoteerde bedrijven is een circus dat elk kwartaal voorbij trekt. We schrijven doelbewust circus, omdat het vaak veel gedoe om niets is.” Dat zegt Bernard Thant, aandelenspecialist uit het team van onze geldexpert Geert Noels. Hoe kan je als belegger dan toch lessen trekken uit de vele berichten die verschijnen over deze tussentijdse resultaten, zeker in deze crisistijden?

Uit de analyse die zakenbank Morgan Stanley heeft gemaakt over het tweede kwartaal, blijkt dat de Europese bedrijven die al rapporteerden – ongeveer een derde deed dat al op datum van de studie – gemiddeld een winstdaling van zo’n 38% optekenden. Bijna zes op de tien deden het minstens 5% beter dan verwacht, terwijl een kwart ontgoochelde. Eenvoudig gezegd kan je dus stellen dat de winsten van de Europese bedrijven een flinke knauw hebben gekregen, maar dat analisten nog grotere schade vreesden.

Veel van de technologie-aandelen hebben een bovengemiddeld groeiprofiel en zijn bovendien behoorlijk corona-proof, of profiteren zelfs van deze crisis

Technologie-aandelen met bovengemiddeld groeiprofiel

De voorbije jaren zagen we een duidelijke tweedeling op de beurs. Bedrijven die (winst)groei konden neerzetten werden beloond met (sterk) stijgende koersen, terwijl bedrijven die ter plaatse bleven trappelen of achteruit boerden bestraft werden met een (erg) lage waardering. Het huidige resultatenseizoen versterkt deze tweedeling.

Technologie-aandelen vormen hier een uitstekend voorbeeld van. Veel van deze aandelen hebben een bovengemiddeld groeiprofiel en zijn bovendien behoorlijk corona-proof, of profiteren zelfs van deze crisis. Zo deed het verplichte thuiswerk de vraag naar hardware en allerlei cloud-toepassingen boomen en vulden we onze vrije tijd meer dan ooit in met gaming en tv-streaming. Daarnaast zorgde de lockdown ervoor dat de laatste ‘die hard’-fans van fysieke winkels ook de stap richting e-commerce hebben gezet. Beleggers beloonden bedrijven als Apple en Amazon na de publicatie van puike kwartaalcijfers. Alphabet, het moederbedrijf van Google, ontgoochelde daarentegen licht, onder andere omdat het driekwart van zijn omzet uit reclame haalt.

Voor de uitbraak van de coronacrisis had de autosector het al lastig en de pandemie werd al snel een ramp: dealers konden door de lockdown wekenlang geen auto’s verkopen en fabrieken moesten weken sluiten

Wees voorzichtig met cyclische bedrijven

De autosector is zowat de tegenpool van de technologiesector. De inkomsten zijn er erg conjunctuurgevoelig: auto’s zijn grote uitgaven en bij onzekerheid proberen consumenten de aankoop ervan uit te stellen. Autofabrikanten hebben lage marges en veel vaste kosten. Voor de uitbraak van de coronacrisis had de sector het al lastig door de strenge uitstootnormen die hen verplichten tot massale investeringen in elektrificatie. De pandemie werd al snel een ramp voor de sector. Dealers konden door de lockdown wekenlang geen auto’s verkopen en fabrieken moesten weken sluiten.

De coronacrisis kostte Renault in de eerste jaarhelft 1,8 miljard euro. Verschrikte beleggers stuurden het aandeel 9% lager in reactie op dit cijfer. Sinds de start van het jaar staat het aandeel zowat de helft lager. Daimler, het moederhuis van Mercedes, boekte een bedrijfsverlies van 1,7 miljard euro in het tweede kwartaal. De koers veerde wel nog met 4% op omdat analisten nog zwakkere cijfers hadden verwacht. Sinds de start van het jaar staat het aandeel zowat een kwart lager.

De draagwijdte van de coronacrisis is door de maatregelen van overheden en centrale banken nog niet duidelijk. Beleggers doen er goed aan zich niet te veel te laten leiden door kwartaalcijfers

Defensief en toch verrassend

Tot slot worden sectoren als voeding en gezondheidszorg dan weer als defensief gezien - weinig risicovolle beleggingen die met doorgaans een lager rendement - omdat het over noodzakelijke consumentenbestedingen gaat. Toch slaagde een aantal bedrijven erin om te verrassen. Zo werden de kwartaalresultaten van Unilever op gejuich (koers +7.8% op de cijfers) onthaald. Deze fabrikant van onder andere voeding en dranken en producten voor persoonlijke verzorging, slaagde erin om zijn omzet stabiel te houden en zijn winst licht op te krikken in het voorbije kwartaal. Eerlijkheidshalve moeten we eraan toevoegen dat de aankondiging van een mogelijke verkoop van een deel van zijn thee-activiteiten bijdroeg aan het beleggersenthousiasme. Farmabedrijf Roche zorgde voor een valse noot. De omzet in het tweede kwartaal kromp met 4%. De directie wees naar de lagere bezetting in hospitalen als boosdoener. Ze suste beleggers door niet te tornen aan de doelstellingen voor het volledige jaar. Ongeruste beleggers stuurden het aandeel in 2 dagen echter 6% lager.

De draagwijdte van de coronacrisis is door de maatregelen van overheden en centrale banken nog niet duidelijk. Beleggers doen er goed aan zich niet te veel te laten leiden door kwartaalcijfers. Al te forse koersuitslagen kunnen evenwel voor opportuniteiten zorgen voor beleggers die hun huiswerk maken. De waarde van een aandeel is immers de som van de naar vandaag vertaalde toekomstige winsten. In die zin zijn de resultaten van één kwartaal onbelangrijk. Voor de koersontwikkeling van een aandeel op korte termijn zijn bewegingen op korte termijn wel belangrijk. Toch verdient het huidige resultatenseizoen wat meer aandacht want het biedt ons inzichten in de crisisbestendigheid van bedrijven.

