“Harde brexit kan ons land 42.000 jobs kosten” SVM

27 juni 2019

18u22

Een zachte brexit dreigt in ons land 10.000 jobs te doen verdwijnen, een harde brexit kan zelfs tot een verlies van 42.000 banen leiden. Dat blijkt uit een nieuwe impactstudie van de KU Leuven. Vooral de voedingssector zou zwaar getroffen worden. Een brexit waarbij het Verenigd Koninkrijk ook de Europese interne markt verlaat, zou naar schatting 4.523 jobs verloren doen gaan in de Belgische voedingsmiddelen- en drankindustrie.

De Leuvense professor Hylke Vandenbussche voerde in opdracht van het Vlaams departement Buitenlandse Zaken een studie uit naar de impact van de brexit op verschillende economische sectoren. Er werd een onderscheid gemaakt tussen een zachte brexit en een harde brexit. De eerste impliceert dat het VK de EU verlaat, maar wel deel blijft uitmaken van de interne markt of de Europese douane-unie. In het tweede geval stapt het VK ook uit de interne markt en wordt teruggevallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

112.000 jobs voor voeding en drank

De studie brengt aan het licht dat de Europese voedingsmiddelen- en drankindustrie nog zwaarder getroffen dreigt te worden dan tot nu werd aangenomen. Volgens Vandenbussche en haar collega's dreigen bij een harde brexit in heel de EU 112.000 jobs verloren te gaan. In België kunnen 4.523 banen verdwijnen. Ter vergelijking: bij een zachte brexit zou het jobverlies in ons land beperkt blijven tot 762.

De Vlaamse voedingsindustrie zou het hardst getroffen worden. Het VK is namelijk een van haar belangrijkste exportmarkten en de brexit zou bijkomende handelsbeperkingen opwerpen, luidt het.

België bijna altijd in top drie

De studie brengt aan het licht dat er in Europa geen oost-westtegenstelling bestaat als het op de impact van de brexit aankomt. Wegens het netwerkkarakter van de Europese economie worden niet alleen de landen die zich geografisch het dichtst bij het VK bevinden getroffen. Ook bijvoorbeeld Polen, Zweden, Slovakije, Tsjechië, Roemenië en Hongarije zullen niet aan de effecten van de brexit ontsnappen.

In de vijftien economische sectoren die het hardst door de brexit getroffen worden, staat België wel bijna iedere keer in de top drie van meest geïmpacteerde landen (uitgedrukt in relatief jobverlies). In heel de Europese Unie kan het jobverlies oplopen tot 1,2 miljoen, in het Verenigd Koninkrijk tot 525.000.

Textielsector zwaarst getroffen

De meeste banen sneuvelen in de textielsector. Daar kunnen 130.000 jobs verdwijnen. In België gaat het om 3.440 jobs die geschrapt kunnen worden.

De onderzoekers stippen aan dat de dienstensector niet ontsnapt aan de brexit. “Er zijn geen tarieven op diensten van kracht en die zullen ook bij een no-dealbrexit niet worden opgelegd. Maar diensten zijn ook belangrijk tijdens productieprocessen. Dat betekent dat nieuwe tarieven op producten ook de dienstensector kunnen treffen. Als er bijvoorbeeld tarieven op de handel in auto’s worden opgelegd, zullen ook de ondersteunende juridische diensten worden getroffen”, legt Vandenbussche uit.

Aanpassingsfonds

Uit de impactstudie volgt het besluit dat Europese solidariteit de sleutel is om de brexit op te vangen, zeker als de Britten de EU zonder akkoord zouden verlaten. Secretaris-generaal Julie Bynens benadrukte tijdens de presentatie van de studie dat er nood is aan een speciaal ‘brexit-aanpassingsfonds’ dat ingekapseld wordt in de Europese meerjarenbegroting. Ze riep de EU ook op de Noordzeehavens van Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam en Calais te beschermen wegens hun vitale rol in het hele economische weefsel.

Naast deze impactstudie bestelde Vlaanderen ook een gedetailleerde studie naar de gevolgen van de brexit voor de Belgische gewesten en provincies. Die wordt na de zomervakantie gepubliceerd.