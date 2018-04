"Goedkope" overuren in de horeca mogen behouden blijven kv

26 april 2018

19u52

Bron: Belga 2 Economie De maatregel waardoor werknemers in horecazaken tot 360 overuren extra kunnen presteren zonder fiscale of sociale bijdragen, blijft overeind. De vakbonden waren tegen de regeling naar het Grondwettelijk Hof gestapt, maar dat heeft de bezwaren van tafel geveegd.

Voltijdse werknemers in de horeca kunnen sinds 2016 extra overuren presteren zonder dat ze hiervoor een grotere vergoeding of inhaalrust krijgen. Die uren worden netto uitbetaald. Voor zaken met een witte kassa gaat het tot 360 uren per jaar, voor andere zaken tot 300 uren per jaar. Die overuren worden netto uitbetaald.

Vorig jaar had het Grondwettelijk Hof de grieven van de vakbonden hiertegen al eens afgewezen. Zij vochten echter ook een technische bijsturing van de wet aan, eveneens zonder succes.