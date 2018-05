"Geven jullie nu ook financieel advies?" Nieuw logo Sporza lijkt verdacht veel op dat van Deloitte SVM

29 mei 2018

12u51

Bron: Twitter 34 Economie Sporza pakt vandaag uit met een nieuw logo. Eén probleem echter: het ontwerp met het groene puntje doet verdacht veel denken aan dat van Deloitte.

Op sociale media zijn de gelijkenissen ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. "Zeg Sporza, geven jullie vanaf nu ook financieel advies?", klinkt het. Of nog: "Weten ze bij Deloitte dat Sporza dezelfde template heeft gekocht voor hun nieuwe website?"

Of het consultancybedrijf stappen zal ondernemen, is voorlopig nog niet duidelijk. "We hebben het zelf nog maar net ontdekt, we kunnen er dus nog niet zo veel over zeggen", aldus woordvoerster Isabel Box.

Wat zijn ze creatief op de #vrt 😂!

Goed gevonden mannen! #nieuwlogosporza @sporza @vrtnws @Deloitte pic.twitter.com/8vcJPHNPKH Pieter joris(@ Pieterjoris) link

Weten ze bij @Deloitte dat @sporza dezelfde template heeft gekocht voor hun nieuwe website? En dan nog lelijker en gebruiksonvriendelijker heeft gemaakt. Steven Van Duyse(@ stevenvanduyse) link

Het nieuwe @sporza logo lijkt wel verdacht veel op dat van @Deloitte ... 🧐 Maarten Thibaut(@ maartenthibaut) link

Zeg @sporza, geven jullie vanaf nu ook financieel advies? @Deloitte pic.twitter.com/vgnxdKxEoD Matthias Colpaert(@ ColpaertM) link

Deloitte of Sporza? 😅 https://t.co/b5QtJHhd7d Bram Verschueren(@ Bram_V16) link