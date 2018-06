"Geplande privatisering Air India van tafel" jv

20 juni 2018

09u06

Bron: anp 0 Economie De Indiase regering heeft de geplande privatisering van de nationale luchtvaartmaatschappij Air India van tafel gehaald.

Volgens zakenkrant Financial Times heeft de Indiase luchtvaartminister verklaard dat er een streep door de verkoop is gehaald omdat er geen biedingen zijn gedaan. Eerder waren er geruchten dat Air France-KLM en partners Delta Air Lines en Jet Airways interesse zouden hebben in Air India.

De Indiase overheid was van plan een belang van 76 procent in Air India van de hand te doen, wat de grootste privatisering in India ooit zou zijn geweest. De deadline voor potentiële bieders verliep vorige maand, zonder inschrijvingen. In april werd duidelijk dat de Indiase budgetmaatschappij IndiGo geen bod ging doen op Air India.

In maart meldde het Indiase persbureau PTI op basis van bronnen dat Air France-KLM, Delta en Jet Airways keken naar een eventuele deal rond Air India. Air France-KLM wilde toen geen commentaar geven.