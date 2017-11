"Gemiddelde auto in België is geen 7,7 jaar, maar bijna 10 jaar oud" TT

Bron: Belga 0 REUTERS Economie Dat een Belgische personenwagen gemiddeld maar 7,7 jaar is, zoals de Europese constructeursfederatie ACEA zegt, klopt volgens de Belgische sectorfederatie Febiac niet. "Volgens onze laatste analyse, die dateert van eind 2016, bedraagt de gemiddelde leeftijd momenteel 9 jaar, 10 maanden en 12 dagen", zegt Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans.

De gemiddelde Belgische auto is nauwelijks 7,7 jaar oud, zo bleek vandaag uit een rapport van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). De link met onze cultuur van bedrijfswagens is snel gelegd.

Kaesemans erkent dat de gemiddelde leeftijd van de vloot personenwagens in België zeker niet bij de oudste is van Europa, "maar 7,7 jaar is wel heel weinig". Febiac ziet een graduele veroudering van de vloot: de gemiddelde leeftijd neemt de laatste jaren met ongeveer 2 maanden per jaar toe, zegt hij.

Luxemburg

België staat volgens ACEA binnen Europa op de tweede plaats wat de leeftijd van voertuigen betreft. Enkel in het welstellende Luxemburg is de gemiddelde auto met 6,2 jaar nog jonger. Het Europees gemiddelde is 10,7 jaar en uitschieters als Polen doen het zelfs met auto's van gemiddeld 17,2 jaar oud.

Met de leeftijd -en bijgevolg milieuvriendelijkheid- van onze vrachtwagens gaat het minder goed. De gemiddelde vrachtwagen is 9,8 jaar oud, tegenover een Europees gemiddelde van 11,7. Onder meer Nederland, Denemarken en Frankrijk doen het beter dan ons. Sinds de invoering van de kilometerheffing gaat het wel de goede richting uit met de milieuvriendelijkheid van de vrachtwagens, omdat die heffing zwaarder uitvalt voor vrachtwagens met een lagere euronorm.

In Europese context is België nog steeds een dieselland, al is ook die evolutie intussen omgekeerd. Het aantal hybrides en auto's op LPG of CNG liggen ver onder de Europese cijfers.

Ook dat België relatief veel auto's telt in vergelijking met het aantal inwoners is geen geheim. We hadden er 494 per duizend inwoners in 2015, exact evenveel als het gemiddelde in de Europese Unie. Luxemburg spant de kroon met 661, maar ook in onder meer Italië, Zwitserland en Polen rijden er meer wagens.