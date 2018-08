"Geen groen licht voor Belgisch bitcoinplatform" kv

31 augustus 2018

04u34

Bron: Belga 0 Economie De beurswaakhond FSMA en de Nationale Bank ontkennen dat de nieuwe Belgische bitcoin-tradingsite Bit4You met hun volledige goedkeuring is gestart. Bit4You maakt het kopen en verkopen van bitcoins en andere virtuele munten mogelijk. Maar die markt is niet gereguleerd, dus wij kunnen daar zelfs geen goedkeuring voor geven, benadrukken de regulatoren vandaag in De Tijd.

Bit4You zei bij de lancering eerder deze week, waarbij minister van Digitale Agenda Alexander De Croo eregast was, dat het van de bevoegde toezichthouders groen licht heeft gekregen om in ons land cryptoactiva aan te bieden. Maar de toezichthouders nuanceren dat dus.

"Het klopt dat we een onderhoud gehad hebben, maar we hebben het bedrijf meegegeven dat deze diensten niet onder onze bevoegdheid vallen", zegt de FSMA. "Het rechtstreeks kopen of verkopen van virtuele munten is niet gereguleerd in België. De handel in financiële instrumenten en beleggingsproducten die aan dat soort activa zijn verbonden, is dat wel. Ook reclame voor dat soort effecten maken, kan niet. Wij treden op in de laatste twee situaties."

Bij de Nationale Bank klinkt een gelijkaardig verhaal.