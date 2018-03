"Gebrek aan geschoold personeel obstakel om te investeren" ep

Bron: belga 1 Economie Bedrijven in ons land worstelen met het vinden van geschikt personeel. Het weegt op het investeringsklimaat. Dat blijkt nog maar eens uit een peiling van de Europese Investeringsbank (EIB), die vandaag werd voorgesteld.

Uit de peiling - vandaag op de zetel van de Nationale Bank voorgesteld in het kader van een colloquium van de EIB over investeringen - blijkt dat in 2017 de beschikbaarheid van geschoold personeel het belangrijkste obstakel vormde voor Belgische bedrijven om te investeren. Belgische bedrijven worstelen daar gemiddeld meer mee dan elders in de Europese Unie.

Andere obstakels die werden genoemd door Belgische bedrijven zijn onzekerheid over de toekomst - de enquête werd afgenomen in volle brexit-paniek -, de regelgeving voor bedrijven en strikte regelgeving op de arbeidsmarkt.

De resultaten van de peiling zijn geen verrassing. Het Verbond van Belgische Ondernemingen waarschuwde bij de presentatie van zijn halfjaarlijkse enquête al voor krapte op de arbeidsmarkt. Een krapte die wel eens een rem zou kunnen zetten op de economische groei. Provincie bij uitstek waar bedrijven moeilijk geschikt personeel vinden, is West-Vlaanderen. In de marge van de jaarresultaten van Bekaert bijvoorbeeld waarschuwde Bert De Graeve, voorzitter van de staaldraadreus, dat de moeilijke zoektocht naar personeel weegt op het investeringsklimaat in de regio.