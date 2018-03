'Frietoorlog' met Zuid-Amerikaanse landen verontrust Belgische aardappelsector sam

16 maart 2018

20u15

Bron: belga 0 Economie De aardappelverwerkende nijverheid in België is bezorgd over de mogelijke gevolgen van een handelsconflict met enkele Zuid-Amerikaanse landen. Dat meldt Belgapom, de beroepsvereniging voor aardappelhandel en -verwerking. Zowel Brazilië als Colombia menen dat Belgische bedrijven hun frieten uitvoeren tegen dumpingprijzen.

De Belgische aardappelverwerkers hebben in 2017 nochtans uitstekend geboerd. Vorig jaar werd 4,6 miljoen ton aardappelen verwerkt tot onder meer frieten, chips en kroketten. Dat was nog 3,6 procent beter dan in 2016, dat ook al een recordjaar was. De tewerkstelling in de sector groeide met 7 procent, goed voor bijna driehonderd jobs.

De organisatie vreest tegelijkertijd wel dat de groei kan worden bedreigd door een handelsgeschil met enkele Zuid-Amerikaanse landen. Zowel Brazilië als Colombia beschuldigen België, Duitsland en Nederland ervan de frieten op hun markt te dumpen tegen veel te lage prijzen.

In Brazilië zijn al invoerheffingen van kracht. Er loopt momenteel nog een juridische procedure om die heffingen aan te vechten, maar voorlopig is in die zaak nog geen uitspraak. In Colombia moet de regering nog beslissen of er heffingen opgelegd zullen worden. De beroepsvereniging vreest bovendien, op basis van mediaberichten, dat ook Peru bezig is met de voorbereiding van zo'n procedure.

Protectionisme

Belgapom ontkent in elk geval dat sprake is van dumpingpraktijken en zegt het slachtoffer te zijn van "protectionistische reflexen, die de internationale handel bedreigen". "De invoer uit België, Nederland en Duitsland wordt met de vinger gewezen voor de problemen met verse aardappelen op de eigen markt", zegt Romain Cools van Belgapom.

De aardappelverwerkende nijverheid blijft intussen wel volop mikken op export. De vorig jaar opgestarte campagne om Belgische frieten te promoten in Zuidoost-Azië, gaat ook in 2018 en 2019 nog door.