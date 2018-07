"Fransen schrappen 48 jobs bij Opel België" SVM

24 juli 2018

18u57

Bron: Belga 4 Economie Het Franse autobedrijf PSA voert een herstructurering door in het Belgisch kantoor van zijn merk Opel. In totaal wil het bedrijf er zowat 48 jobs schrappen. Dat meldt de krant 'De Tijd' op zijn website op gezag van de socialistische bediendebond BBTK.

Bij Opel Belgium staat een twintigtal van de 98 jobs op het spel, bij Opel Finance zijn 28 van de 48 jobs in gevaar. Daarnaast wil PSA het kantoor van Opel -dat in Kontich ligt- samenvoegen met de kantoren van Peugeot en Citroën, die in Eigenbrakel liggen. Een aankondiging daarover volgt wellicht in het najaar, aldus BBTK.

Opels moederbedrijf PSA kocht Opel in 2017 van het Amerikaanse GM. Het Franse bedrijf was al de eigenaar van Citroën en Peugeot.