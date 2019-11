“Franse LVMH dicht bij overname van Amerikaanse juweliersketen Tiffany” jv

25 november 2019

06u47

Bron: ANP/RTR 0 Economie Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) staat op het punt om de Amerikaanse juweliersketen Tiffany over te nemen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het bod op Tiffany is inmiddels verhoogd naar 16,7 miljard dollar, omgerekend ruim 15,1 miljard euro.

Naar verluidt worden momenteel de laatste details van de deal uitgewerkt en praten de raden van bestuur over de zaak. Tiffany wees eerder een bod van 14,5 miljard dollar af, maar opende de boeken nadat LVMH het bedrag wat opvoerde. Beide bedrijven wilden niet reageren.

LVMH is al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden op de Amerikaanse markt. De onderneming is in handen van oprichter en topman Bernard Arnault en bezit onder meer merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora. In 2011 nam het voor miljarden de Italiaanse juwelier Bulgari over.

Het Amerikaanse Tiffany werd in 1837 opgericht door juwelier Charles Lewis Tiffany. Er werken momenteel ongeveer 14.000 mensen. De keten kwam in 1979 in handen van cosmeticabedrijf Avon en werd daarna overgenomen door investeerders. Sinds 1987 heeft Tiffany een beursnotering.

De bekendste winkel van Tiffany is het ultrachique filiaal op Fifth Avenue in New York. Die locatie werd ook bekend van het boek - en later de film - ‘Breakfast at Tiffany’s’ uit 1961 met Audrey Hepburn in de hoofdrol.