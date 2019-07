“Frans-Belgische groep Altifort onder gerechtelijke sanering geplaatst” IB

De Frans-Belgische groep Altifort, die enkele maanden geleden nog een mislukte overnamepoging deed van de Franse staalfabriek Ascoval, heeft de betalingen gestaakt en is onder gerechtelijke sanering geplaatst. Dat meldt de Franse krant Le Figaro.

"Altifort (...) heeft sinds 26 juni de betalingen gestaakt. De handelsrechtbank in Parijs plaatste het bedrijf op 9 juli onder gerechtelijke sanering", zo schrijft de krant online. De krant zou Altifort voor een reactie hebben gecontacteerd, maar zonder succes.

Rond Altifort was enkele maanden geleden in Frankrijk nog veel te doen. Het bedrijf van de Belgische medeoprichter Bart Gruyaert en diens Franse zakenpartner Stanislas Vigier, wierp zich eind vorig jaar op als de redder van de in moeilijkheden verkerende Noord-Franse staalfabrikant Ascoval.

De twee slaagden er echter niet in het nodige geld bijeen te krijgen en dus werden hun overnameplannen eind februari door de handelsrechtbank in Straatsburg geannuleerd.

Altifort, met zetel in het Noord-Franse Ham, telt ongeveer 1.500 werknemers, van wie het overgrote merendeel in Frankrijk. De industriële groep spitst zich toe op overnames van industriële sites waarin ze potentieel ziet.