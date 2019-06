“Europese taks op financiële transacties zou België 151 miljoen euro opleveren” SVM

27 juni 2019

18u50

Bron: Belga 0 Economie Bij een eventuele invoering van een Europese taks op financiële transacties zou België op 151 miljoen euro aan inkomsten mogen hopen. Dat blijkt uit een Frans-Duits document dat enkele dagen geleden door de ministers van Financiën is besproken en dat de krant ‘Le Soir’ kon inkijken.

Het idee van een Europese variant op de Tobintaks gaat terug naar 2011, toen de Europese Commissie in de nasleep van de financiële crisis een voorstel in die zin lanceerde om de financiële wereld een bijdrage te laten leveren aan de schatkist. De lidstaten raakten het niet eens, maar Duitsland en Frankrijk hebben het idee nooit helemaal opgegeven. Ze onderhandelen er nog steeds over met acht andere lidstaten.

Volgens een document van Berlijn en Parijs zou de taks in haar huidige vorm 3,4 miljard euro opleveren in de tien landen. België zou voor 151 miljoen euro aan taksen kunnen innen, maar ons land zou een beetje moeten afstaan aan Slovenië en Slovakije. Deze twee deelnemende zouden na aftrekking van de kosten helemaal niets overhouden.

Het Frans-Duitse voorstel bestaat erin dat elk land minstens 20 miljoen euro ontvangt. Daardoor zouden Slovenië, Slovakije en ook Griekenland een compensatie moeten ontvangen. Dat zou dan moeten gebeuren met de opbrengsten van de landen die meer dan 100 miljoen euro zouden innen. Concreet gaat het om Duitsland (1,24 miljard euro), Frankrijk (1 miljard euro), Spanje (498 miljoen euro), Italië (478 miljoen euro) en België. België zou daarbij 2,5 miljoen moeten afstaan.