"EU gaf illegale subsidies gaf aan Airbus": VS mogen heffingen invoeren als compensatie

15 mei 2018

18u55

Bron: belga 1 Economie De Wereldhandelsorganisatie (WTO) stelt opnieuw dat EU-lidstaten illegale subsidies hebben gegeven aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Daardoor is de weg vrij voor de Amerikaanse president Donald Trump om vergeldingssancties te treffen.

Een panel bij de WTO bevestigt in beroep een oordeel uit 2016. Door de illegale steun voor de productie van twee toestellen van Airbus, had die vliegtuigbouwer een voordeel tegenover zijn Amerikaanse concurrent Airbus.

"De finale beslissing van vandaag is een duidelijke boodschap: ingaan tegen de regels en illegale subsidies uitdelen, wordt niet getolereerd. Het commerciële succes van producten en diensten zou gedreven moeten zijn door kwaliteit en niet door marktverstorende acties", reageert CEO Dennis Muilenburg van Boeing.

Ook steun voor Boeing

Later dit jaar wordt echter nog een finale uitspraak verwacht in een andere zaak, waarin de Europese Unie ten strijde trekt tegen miljarden dollar aan Amerikaanse steun voor Boeing. De twisten over de vliegtuigbouwers slepen al veertien jaar aan.

Nu zal nog moeten uitgemaakt worden welke heffingen de VS zullen mogen invoeren als tegenmaatregel voor de steun aan Airbus. De WTO kan landen of bedrijven niet verplichten af te zien van betalingen die tegen de regels ingaan, maar kan wel vergeldingsmaatregelen toestaan. Daarvoor wordt nu een arbitrageproces opgestart.