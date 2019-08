“Einde van een gouden decennium”: Duitse economie gekrompen in tweede kwartaal KVE SPS

14 augustus 2019

08u44

Bron: ANP 0 Economie De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. De grootste economie van Europa kampt met de impact van de internationale handelsconflicten en de vertraging van de wereldeconomie. ING-econoom Carsten Brzeski spreekt over het definitieve “einde van een gouden decennium” voor de Duitse economie.

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp uit op 0,1 procent, tegen een groei van 0,4 procent in de eerste driemaandsperiode van het jaar. Economen hadden in doorsnee ook op een achteruitgang met 0,1 procent gerekend. Op jaarbasis kwam de voornamelijk op export gerichte Duitse economie tot stilstand, waar die in de voorgaande periode nog met 0,6 procent groeide.

Vooral de buitenlandse handel drukte op de economische prestaties. De uitvoer van goederen en diensten daalde sterk. Naast de aanhoudende handelsvete tussen de VS en China speelt ook onzekerheid over de brexit met name de Duitse industrie parten. De omvangrijke Duitse auto-industrie heeft daarnaast te maken met de overgang naar elektrische mobiliteit. Daartegenover trokken Duitse consumenten wel vaker de portemonnee voor allerhande aankopen, maar ook deze consumentenbestedingen lijken af te nemen.

Analisten van ING bestempelen de economische neergang in Duitsland als het einde van een gouden decennium. ING vindt de stagnatie niet het meest schrikbarende bericht gelet op de voorbije periode van sterke groei. Zorgwekkender is volgens de kenners de afzwakking van de binnenlandse economie. Op zowel de korte als de lange termijn zijn volgens de bank maatregelen gewenst. Zo zou Duitsland meer werk moeten maken van onder meer digitalisering, verduurzaming, energietransitie, infrastructuur en onderwijs.