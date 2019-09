“Eén procent kans dat er oplossing gevonden wordt voor Thomas Cook België, speech van directie leek op een afscheid” TT AW

23 september 2019

18u56

Bron: Belga 0 Economie “Het ziet er niet goed uit.” Die boodschap verkondigde Katrien Degryse van de socialistische vakbond na een algemene vergadering met vakbonden en directie van Thomas Cook België. “De directie zei dat er één procent kans is dat er een oplossing uit de onderhandelingen komt. Het leek op een afscheidsspeech.”

Het ziet er dus bijzonder slecht uit volgens de vakbonden. Officieel liggen alle pistes echter nog open. Morgennamiddag komt er normaliter een nieuwe ondernemingsraad.

De vakbonden willen daar garanties zien voor het uitbetalen van de lonen voor de maand september. Dat zou woensdag moeten gebeuren. De vakbonden kregen van de directie te horen dat het geld er is, maar dat ze er niet aan kan omdat de banken de rekeningen geblokkeerd hebben.

Eerder vond ook al een ontmoeting plaats tussen de directie van Thomas Cook België en minister van Werk Wouter Beke. “We hebben een constructief en open gesprek gehad om te kijken welke opties er zijn voor onze klanten en medewerkers. Wij bekijken alle opties en gaan verder werken”, klonk het toen nog.

“Rare sfeer”

"Er hangt hier een rare sfeer”, gaf Els De Coster van de liberale vakbond mee. “Vanzelfsprekend is er ongerustheid en verslagenheid, maar op de eerste ondernemingsraad kregen we te horen dat er verschillende pistes op tafel liggen.”

"Om die scenario's uit te werken, gebruiken we vandaag elk uur. Thomas Cook België is rendabel. Hier zijn er geen problemen. Er zijn nog andere takken binnen de internationale groep die goed draaien, er zijn ook nog boekingsplatformen waar nooit problemen mee geweest zijn. We bekijken of er mogelijkheden zijn om de goed draaiende gedeelten te laten samenwerken."

Maar de bui voelt ze natuurlijk wel hangen. "In een internationale groep is alles verweven met elkaar. We weten dat er koppelingen zijn met Thomas Cook Groot-Brittannië.”

Operationeel

Thomas Cook België is op dit moment gewoon nog operationeel, al worden er uit voorzorg voorlopig geen nieuwe klanten aangenomen. De Belgische tak valt onder de continentaal-Europese organisatie, met als belangrijkste markt Thomas Cook Duitsland.