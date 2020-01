“Duizendtal banen bedreigd bij Cora in Frankrijk” HR

27 januari 2020

15u28

Bron: Belga 0 Economie Supermarktketen Cora zou morgen een sociaal plan aankondigen waarbij in Frankrijk meer dan duizend banen verdwijnen. Dat meldt de Franse krant Le Parisien op basis van vakbondsbronnen. Het zou gaan om werknemers die niet akkoord zijn gegaan met een sociaal plan dat de vakbonden en de directie hebben onderhandeld.

Volgens vakbond CGT zou Cora, een filiaal van de Belgische groep Louis Delhaize, vanaf dinsdag een sociaal plan aankondigen waardoor in de 61 hypermarkten in Frankrijk ongeveer duizend banen op de tocht staan. Het plan is het gevolg van maanden van onderhandelingen tussen vakbonden en directie, met als doel de aanpassing van de werkposten en meer flexibiliteit voor werknemers in bepaalde afdelingen. Het plan werd goedgekeurd door drie vakbonden bij Cora, maar 1.077 personeelsleden weigerden het te ondertekenen. Zij zouden nu riskeren hun baan te verliezen.

Het gaat al om het derde sociaal plan bij Cora in Frankrijk sinds 2008, waarbij in totaal al 8.000 jobs verdwenen. Vandaag werken ongeveer 16.500 mensen bij Cora in Frankrijk.

Cora lijdt met zijn 61 hypermarkten zwaar onder de crisis binnen de sector van de supermarkten, die net vooral die hypermarkten treft. In 2018 zag de keten zijn verkoopcijfers met 1,5 procent dalen tot 4,6 miljard, terwijl het nettoresultaat met 23 procent achteruitging tot 59,6 miljoen euro.