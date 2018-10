'Duizend banen op de tocht' bij VDL Nedcar vlak over de grens mvdb

03 oktober 2018

19u09

Bron: De Limburger 5 Economie Bij VDL Nedcar in Born in Nederlands Limburg staan circa duizend banen op de tocht. Volgens de krant De Limburger wordt dit jaar nog ingegrepen in het personeelsbestand, zo meldt het dagblad op basis van ingewijden. Bij het bedrijf werken ook heel wat Belgen. Born ligt niet ver van Dilsen-Stokkem.

De ingreep zou het gevolg zijn van minder bestellingen door opdrachtgever BMW. Met name de tijdelijke krachten moeten vrezen voor hun plek. BMW laat naar verluidt tussen de 40.000 tot 60.000 auto's minder bouwen in Born ten opzichte van de 220.000 wagens dit jaar, aldus de krant.



Door recente stakingen bij Nedcar zou het productiedoel voor dit jaar al iets zijn verlaagd, waardoor in 2018 al afscheid wordt genomen van duizend van de 7.000 medewerkers. Hans Wijers van de vakbond FNV kan de genoemde aantallen "noch bevestigen noch ontkennen". Wel weet hij dat er bij de autofabriek achter de schermen gekeken wordt naar nieuwe roosters voor 2019. Een woordvoerder van VDL Nedcar was niet direct bereikbaar voor commentaar.