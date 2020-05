"Dringend oplossing nodig rond kinderopvang voor werkende ouders” SVM

05 mei 2020

11u39

Bron: Belga 2 Economie Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) vraagt dringend een oplossing voor kinderopvang van werkende ouders. De vereniging roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op de leiding te nemen zodat lokale besturen het nodige kunnen doen. Ook de scholen moeten volgens Voka oplossingen zoeken om kinderopvang te voorzien. "Als we echt zo veel mogelijk mensen weer aan de slag willen laten gaan, moet men het ook mogelijk maken om te gaan werken", zegt gedelegeerd Voka-bestuurder Hans Maertens.

Uit een ledenbevragingen van Voka zou blijken dat kinderopvang het grootste struikelblok is om te gaan werken nu steeds meer bedrijven weer kunnen opstarten. De scholen starten vanaf 15 mei slechts gedeeltelijk weer op, waardoor vele ouders met de handen in het haar zitten.

"We begrijpen dat er in het onderwijs veel werk gebeurt voor een veilige en pedagogische heropstart. Maar kinderopvang moet daar zeker deel van uitmaken om zoveel mogelijk mensen opnieuw aan de slag te laten gaan", zegt Maertens. Om de opvang te kunnen garanderen, wijst Maertens naar onderwijspersoneel in ‘tussenstructuren’ die tijdelijk ingezet kunnen worden. "Denk maar aan koepels, secretariaten, busbegeleiders en CLB's", klinkt het. “Ook stagiairs uit de lerarenopleidingen kunnen helpen en zijn daar vaak ook bereid toe, maar het ministerieel besluit laat dit momenteel niet toe."

Feestzalen en sporthallen

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de lokale besturen. “Zij hebben ervaring met buitenschoolse opvang en kunnen dus mee kinderopvang organiseren", aldus Maertens. Volgens Voka moet Somers de lokale besturen ondersteunen, zodat ze mee kunnen helpen in opvang te voorzien voor alle onderwijsnetten. Zo zouden ze kunnen bijspringen voor problemen rond infrastructuur en personeel.

“Feestzalen, sporthallen en culturele centra kunnen van pas komen, net als gemeentepersoneel en vrijwilligers. Bovendien is er vaak goed en structureel overleg tussen scholen en lokale besturen, zodat daar een stevige samenwerking mogelijk is", luidt het nog.

“Extra ruimte en personeel nodig”

De steden en gemeenten willen alvast mee zoeken naar oplossingen voor de opvang van kinderen. “Maar dit vergt extra ruimte en personeel”, reageert Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. “We willen duidelijkheid over de normen en over de financiële gevolgen. Opvang tijdens de schooluren is een verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Als gemeenten de normen van onderwijs moeten volgen (maximaal 14 leerlingen bij elkaar en 4 vierkante meter per kind; nvdr), dan is dit onmogelijk te realiseren.”

De VVSG zet enkele cijfers op een rij: als de scholen zich beperken tot lesgeven voor drie klassen moeten er in Vlaanderen afgerond maximaal 475.000 kinderen opgevangen worden.

“Als we uitgaan van 25 procent, dan komt dat neer op 118.750 leerlingen, 8.500 lokalen en begeleiders of 543.000 vierkante meter. Dat zijn 108 voetbalvelden, allemaal opgesplitst in kleine hokjes. Als we uitgaan van 50 procent, dan zijn dat 237.500 leerlingen, 17.000 lokalen en begeleiders, 1 miljoen vierkante meter of 217 voetbalvelden. Veiligheid is erg belangrijk, maar dit is simpelweg niet te doen”, aldus Debast.

