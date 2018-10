“Dramatisch” biertekort dreigt door klimaatverandering kv

15 oktober 2018

19u54

Bron: Ars Technica, The Guardian 28 Economie In de toekomst mogen we ons verwachten aan steeds meer extreme hittegolven. Een uitstekend excuus voor een frisse pint, zou je denken, maar helaas. De hitte en extreme droogte brengen immers de gerstoogst in het gedrang. Dat kan leiden tot een tekort aan bier, met prijsstijgingen tot gevolg. Vooral België kan zwaar getroffen worden, zeggen de onderzoekers.

Amper 17 procent van de wereldwijde gerstoogst belandt bij bierbrouwers: de grote meerderheid wordt gebruikt voor veevoeder. Als er een tekort aan gerst dreigt, zal het merendeel echter voorbehouden blijven voor veevoeder, aangezien bier wordt beschouwd als een luxeproduct.

Het tekort zal aanleiding geven tot enorme prijsstijgingen en bijgevolg een wereldwijde daling in de consumptie. “De toekomstige klimaat- en prijsomstandigheden zouden bier buiten het bereik van honderden miljoenen mensen uit de hele wereld kunnen plaatsen”, zegt coauteur Steven Davis van de universiteit van Californië.

Inkrimping oogst

Aan de hand van klimaatmodellen onderzochten de wetenschappers de impact van extreem weer op de gerstoogst voor de komende 80 jaar in 23 regio’s over de hele wereld. Vervolgens gebruikte het team economische modellen om de impact op de biervoorraad en prijs in verschillende landen te onderzoeken.

De voornaamste gersttelende regio’s ter wereld zullen hun oogst volgens deze studie met 3 tot 17 procent zien krimpen, afhankelijk van de ernst van de weersomstandigheden.

Gevolgen voor bierconsumptie

Landen als België, Tsjechië en Ierland, waar er op grote schaal aan bierproductie wordt gedaan, zullen het zwaarst getroffen worden, luidt het in de studie die werd gepubliceerd in het vakblad Nature Plants.

Als de CO2-uitstoot niet ingeperkt wordt, zal de bierconsumptie in België met ongeveer een derde terugvallen. Idem voor Ierland en Tsjechië. In het Verenigd Koninkrijk zullen een kwart minder pinten gedronken worden en in de VS zal het aanbod inkrimpen met 14 procent.

In China, het land met het grootste bierverbruik ter wereld, zal de consumptie terugvallen met 9 procent. Australië gaat er met 7 procent op achteruit. Globaal gaat het om een terugval van 16 procent.

Zelfs volgens het meest optimistische scenario, met een snelle terugdringing van broeikasgassen, gaat het in ons land, Ierland en Tsjechië nog steeds om een daling van 9 tot 13 procent. In Canada en Duitsland zien de onderzoekers gelijkaardige cijfers.

Financieel zullen bierdrinkers in Polen het zwaarst getroffen worden: daar kan de prijs van een pintje bijna vervijfvoudigen. In ons land, Ierland en Tsjechië zal de prijs verdubbelen.

Als je een paar pintjes wilt kunnen blijven drinken terwijl je naar de voetbalwedstrijd kijkt, dan is actie tegen de klimaatverandering de enige oplossing. Dabo Guan, universiteit van East Anglia

Drijfveer

Wie zich tot nu toe maar weinig aangetrokken heeft van de klimaatverandering, vindt met dit nieuws misschien wel een drijfveer om in actie te schieten, zegt professor Dabo Guan van de universiteit van East Anglia in het Britse Norwich die ook bij de studie betrokken was. “Het lijdt weinig twijfel dat de impact van het klimaat op de beschikbaarheid en de prijs van bier de zaak voor miljoenen mensen over de hele wereld alleen nog maar erger zal maken. Als je een paar pintjes wilt kunnen blijven drinken terwijl je naar de voetbalwedstrijd kijkt, dan is actie tegen de klimaatverandering de enige oplossing. Dat is de boodschap.”