“Dit dreigt een ramp te worden”: strengere migratieplannen in Verenigd Koninkrijk botsen op forse kritiek SVM

19 februari 2020

14u55

Bron: Belga 0 Economie De nieuwe plannen van de Britse regering om vanaf volgend jaar hoofdzakelijk hooggeschoolde migranten toe te laten, krijgen forse kritiek. Onder meer uit de Britse oppositie, maar ook vanuit ondernemershoek waarschuwt men voor de negatieve gevolgen.

In verschillende sectoren zoals de horeca, de bouw en de gezondheidssector wordt gevreesd dat de plannen van de regering-Johnson voor nog meer tekorten aan arbeidskrachten zullen zorgen. "Dit dreigt een ramp te worden voor de zorgsector", verklaarde Unison, dat de werknemers uit de gezondheidssector vertegenwoordigt.

Werkgeversorganisatie CBI waarschuwt voor een zware impact op bijvoorbeeld de voedingssector. Daar werken nu al heel wat laaggeschoolde werkkrachten, vaak afkomstig uit een ander EU-land. Zij dreigen onder de nieuwe migratieregels echter niet meer tewerkgesteld te kunnen worden. Bij een keten als 'Pret A Manger' bijvoorbeeld is amper één op de vijftig personeelsleden op dit moment Brits. Hotels hangen nu al in grote mate af van goedkope EU-migranten voor de schoonmaak, de keuken en het onthaal.

“Mensen die we nodig hebben dreigen uitgesloten te worden”

“Jobs die door de overheid beschouwd worden als ‘laaggeschoold’ zijn vaak van levensbelang voor de groei van bedrijven en voor het welzijn van de bevolking.” Dat merkt Tom Haldley als hoofd van de Recruitment and Employment Confederation in ‘The Guardian’ op. "De nieuwe plannen dreigen mensen uit te sluiten die we nodig hebben voor diensten waar de bevolking op rekent", zegt hij.

De Britse regering voorziet in een uitzondering voor seizoensarbeiders die ingezet worden voor de oogst, maar de 10.000 beschikbare visa zijn volgens de lokale Boerenbond onvoldoende. Die verwacht dat er volgend jaar nood is aan 70.000 seizoensarbeiders. "Het zal lastiger worden om groenten en fruit uit het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen", waarschuwt men. Ook de snelheid waarmee de nieuwe visa-regels in voege zouden treden (binnen amper tien maanden) en de hoge prijs voor een visum krijgen kritiek.

Engelse taal

Oppositiepartij Labour hekelt de nadruk die gelegd wordt op de kennis van de Engelse taal. "De meesten die hier komen werken, spreken al Engels. Wat gaan we doen met een wiskundegenie dat niet zo goed Engels spreekt? Dat is onmenselijk en schadelijk", aldus Labourspecialiste Diane Abbott. Ze waarschuwt ook voor "een vijandig klimaat" dat geschapen wordt met de nieuwe migratieregels, waardoor het Verenigd Koninkrijk ook onaantrekkelijk wordt voor migranten die wel aan het nieuwe puntensysteem voldoen.

Bij de LibDems waarschuwt men voor chaos bij de start van 2021. De Schotse premier Nicola Sturgeon wijst erop dat er door de demografische evolutie in Schotland nood is aan meer externe werkkrachten. Met de nieuwe regels dreigt dat moeilijker te worden.

Puntensysteem

De Britse regering wil een nieuw systeem op poten zetten dat punten toekent voor specifieke vaardigheden, kwalificaties, salarissen of beroepen. Visa’s worden enkel uitgereikt aan degenen die voldoende punten bij elkaar kunnen schrapen, Engels spreken en een jobaanbod met een jaarlijks minimumloon van 25.600 pond (30.820 euro) hebben.

Het puntensyteem moet het aantal immigranten verminderen, zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel gisteren in een verklaring. Ze noemde het een “historisch moment” omdat er een einde komt aan het “vrij verkeer” van mensen. “De visa worden enkel verleend aan wie voldoende punten behaalt”, klinkt het. Zo wordt er voorrang gegeven aan “de beste talenten, zoals wetenschappers, ingenieurs en academici”.

Ook voor studentenvisa zal een puntensysteem gelden. Kandidaten moeten een voorstel hebben gekregen van een Britse instelling, Engels spreken en in staat zijn zichzelf te onderhouden.

“Voor het eerst in decennia volledige controle”

Het nieuwe systeem zou vanaf 1 januari volgend jaar van kracht worden en zal EU- en niet-EU-burgers op dezelfde manier behandelen. “Voor het eerst in decennia zal het Verenigd Koninkrijk volledige controle hebben over wie er naar dit land komt en hoe ons immigratiesysteem werkt”, klinkt het in een beleidsdocument waarin de plannen uiteengezet worden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat op basis van een rapport dat 70 procent van de huidige laaggeschoolde Europese beroepsbevolking in het Verenigd Koninkrijk niet zal voldoen aan de nieuwe eisen en dus niet langer in aanmerking zal komen voor een visum. In het Verenigd Koninkrijk leven naar schatting 3,2 miljoen EU-burgers. Het precieze aantal niet EU-burgers is niet bekend, want er is geen registratieplicht.