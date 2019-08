"Disney loog jarenlang over omzet" kv

20 augustus 2019

06u46

Bron: Belga 0 Economie Entertainmentconcern Walt Disney zou jarenlang hebben gelogen over behaalde omzetten. Een klokkenluider zou de Amerikaanse beurswaakhond SEC hebben verteld over de vermeende onjuiste opbrengsten, schrijft website Marketwatch. Disney ontkent de beschuldiging.

De klokkenluider, Sandra Kuba, was als accountant in dienst van de onderneming. Zij werd in 2017 ontslagen na 18 jaar voor Disney te hebben gewerkt. Ze beweert onder meer dat financieel medewerkers van pretparken en resorts stelselmatig inkomsten overdreven. Er zouden ook tekortkomingen in de boekhoudsoftware zijn, waardoor manipulaties onopgemerkt bleven. In het boekjaar 2008-2009 zouden de opbrengsten van Disney mogelijk met maar liefst 6 miljard dollar zijn overschat.

Kuba zou bij de SEC hebben aangeklopt, omdat haar opmerkingen binnen Disney geen gehoor vonden. Een paar weken na haar eerste bezoek werd ze door Disney de laan uit gestuurd. Een woordvoerder van de SEC wilde niet tegen Marketwatch reageren.



Disney zegt dat de voormalig werkneemster, die "met een reden" ontslagen is, al ruim twee jaar lang "valse claims" maakt. "De claims die ze maakte zijn grondig onderzocht en bleken volkomen ongegrond", aldus de onderneming.