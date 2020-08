“Directie Wibra wil dertig winkels overnemen” SPS

06 augustus 2020

16u51

Bron: Belga 0 Economie De directie van Wibra heeft de intentie aangekondigd om 30 winkels over te nemen. Dat zegt Bart Leybaert, vakbondssecretaris voor BBTK, na een bijeenkomst tussen vakbonden en directie. De vakbond maakt zich zorgen over wat er zal gebeuren met de personeelsleden in de winkels die niet worden overgenomen.

De directie van Wibra kondigde op 20 juli tijdens een bijzondere ondernemingsraad aan dat ze een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie zou indienen. Ze liet ook weten met een reddingsplan een "substantieel deel" van de 81 winkels in België te willen redden. Vandaag kondigde de directie volgens BBTK de intentie aan om 30 winkels over te nemen. "We weten nog niet dewelke en ook niet over hoeveel personeel het gaat", aldus Leybaert.

BBTK maakt zich na het gesprek van vandaag zorgen over het personeel dat niet aan het werk kan blijven. Zo vreest de vakbond dat Wibra het faillissement zal aanvragen voor de winkels die niet worden overgenomen, waardoor het personeel niet kan profiteren van een opzegvergoeding op basis van anciënniteit. Er zouden bij Wibra veel mensen werken met een lange staat van dienst.

Flexibiliteit

Ook vraagt de directie volgens Leybaert om nog meer flexibel te zijn dan nu al het geval is. "Wij zien geen meerwaarde in meer flexibiliteit en ook de directie zegt dat die flexibiliteit financieel geen meerwaarde heeft. Terwijl die een sterke impact kan hebben op het gezinsleven", aldus Leybaert.

Wat er met de winkels zal gebeuren die niet door de directie worden overgenomen, is nog niet duidelijk. "Idealiter wordt de puzzel gelegd en nemen verschillende overnemers tezamen alle winkels over, maar dat is een natte droom", zegt Leybaert. Het verdere verloopt hangt nu af van de gerechtsmandataris, bij wie de directie haar plan zal voorleggen. De vakbond gaat zelf ook contact opnemen met de mandataris om te weten te komen of er nog andere overnemers zijn.

Bij Wibra wil men het nieuws niet bevestigen zolang de onderhandelingen lopen, zegt een woordvoerster.