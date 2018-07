"Directie Ryanair zet personeel onder druk over staking" KVE

12 juli 2018

22u39

Bron: Belga 0 Economie Volgens de christelijke bediendebond valt de directie van Ryanair het personeel lastig, sinds de aankondiging van twee stakingsdagen eind juli in verschillende Europese landen, waaronder België. De bond waarschuwt de directie in een brief dat ze "niet alleen de Belgische wetgeving inzake stalking met de voeten treedt, maar ook alle internationale normen over het recht op staken".

Vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, kondigden vorige week een gecoördineerde staking aan. Op 25 en 26 juli zullen stewardessen en stewards van Ryanair het werk neerleggen in België, Portugal en Spanje. Italië doet ook mee op 25 juli. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden en vragen erkenning van de vakbonden.

Het cabinepersoneel wordt sinds de aankondiging onder zware druk gezet door de directie, klaagt LBC/CNE aan. Zo zou ze een memo hebben gestuurd met richtlijnen over hoe te reageren op de vakbonden. "Een klein aantal bemanningen denkt dat hun comfort voor dat van de passagiers komt. Maar het comfort van de passagiers komt altijd eerst", schrijft ze bijvoorbeeld.

De christelijke bediendebond, die volop bezig is de werknemers te informeren over de stakingsplannen, benadrukt dat volgens de Belgische wetgeving de vakbond "alle recht heeft om collectieve acties te organiseren, tot staking toe, op eender welk moment en voor onbepaalde duur".

Ondertussen worden de Ierse piloten van Ryanair opgeroepen om ook op 20 en 24 juli het werk neer te leggen. Dat meldt de pilotenvakbond IALPA. Vandaag werd er al gestaakt door een aantal piloten; er werden toen 30 van de 290 geplande vluchten geschrapt.

Volgens de vakbond was er woensdag enige vooruitgang in de gesprekken met de directie, maar kwam het niet tot een akkoord. Daarom worden de nieuwe stakingsdagen aangekondigd. Het conflict draait onder meer over de manier waarop piloten over de andere Europese bases verdeelt.