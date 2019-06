“Deutsche Bank wil tot 20.000 banen schrappen” kg

28 juni 2019

16u19

Bron: Belga 0 Economie Deutsche Bank werkt aan een plan om tot 20.000 banen te schrappen. Dat melden ingewijden aan zakenkrant The Wall Street Journal. Het gaat om ongeveer 20 procent van het totale personeelsbestand. Ook persbureau Bloomberg meldt op basis van bronnen dat er een golf van ontslagen aankomt.

De zakenbankdivisie krijgt de grootste klappen, schrijft Bloomberg. Volgens het persbureau wil de grootste bank van Duitsland een streep door de helft van het personeelsbestand van de aandelenhandeldivisie zetten. Ook bij de tak waar onderzoek naar aandelen gedaan wordt en bij de divisies voor de handel in derivaten en obligaties zouden veel medewerkers op de schopstoel zitten.



Volgende maand krijgen de medewerkers te horen of ze bij Deutsche Bank mogen blijven, meldden de bronnen. De banen verdwijnen naar verluidt op meerdere locaties zoals in de Verenigde Staten en Azië. Deutsche Bank gaf geen commentaar op de geruchten.