"Deliveroo dreigt zijn 1.000 koeriers mee te sleuren in sociale achteruitgang"

Bron: Belga 0 REUTERS Economie Brussels minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin staat negatief tegenover de beslissing van Deliveroo om een einde te stellen aan de huidige arbeidsregeling van een duizendtal koeriers. "Deliveroo zet een duidelijke stap achteruit, die niet anders dan verontrustend kan zijn voor de voorvechters van de collaboratieve economie en het sociale liberalisme", stelt de DéFI-minister in een mededeling.

Woensdag raakte bekend dat het online-platform Deliveroo de samenwerking stopzet met de coöperatie SMart. Door die samenwerking waren de fietskoeriers in loondienst, genoten ze sociale bescherming en waren ze verzekerd. Zo'n 1.000 koeriers zijn door de maatregel getroffen.



"Met de overeenkomst uit 2016 werd vooruitgang geboekt: betaling per uur met inachtneming van de wettelijke minima, gewaarborgde bezoldiging van minstens drie uur per gepresteerde dag, inachtneming van verschillende kosten en instelling van bonussen. Het was niet ideaal, maar het was een vooruitgang. Terugkeren naar werknemers betalen per gedane levering is een verarming van de tewerkstelling", vindt Didier Gosuin.



De minister merkt op dat deze aankondiging van Deliveroo er komt terwijl de betrokken spelers (SMart en de vakbonden) op het punt stonden tot een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) te komen. "In plaats van de kans te grijpen op een wereldprimeur (in de vorm van een soort modern Sociaal Pact in het vak van de digitale platformen), wordt er een stap terug gezet. Dat is niet hoe men innovatieve en duurzame economische ontwikkeling creëert", aldus Gosuin, die donderdag nog contact opneemt met Deliveroo.



"Ik ben een vurig bevorderaar van de digitale en collaboratieve economie. Er is evenwel nood aan een gereglementeerd sociaal en fiscaal kader om waardig werk voor allen en een correcte bijdrage aan ons sociale model te waarborgen", besluit hij.