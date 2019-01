“Dankzij contacten in Davos al 1,85 miljard euro investeringen in Vlaanderen” kv

23 januari 2019

19u43

Bron: Belga 0 Economie De aanwezigheid van Vlaanderen op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos levert een enorme meerwaarde op. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. "Het is mijn plicht om hier te zijn."

Vlaanderen is al jaren aanwezig op het Wereld Economisch Forum in Davos. "We zijn de enige deelstaat die mag komen, samen met Quebec", aldus Bourgeois. De Vlaamse regeringsleider heeft in Davos intensieve contacten met bedrijfsleiders. En dat levert resultaat op. "Bedrijven waarmee we de laatste drie jaar in Davos een contact hebben gehad, hebben tussen 2015 en 2018 1,85 miljard euro geïnvesteerd in Vlaanderen", aldus Bourgeois. Met andere woorden: 1,85 miljard euro aan investeringen hebben een link met Davos.

Bourgeois heeft zowel contacten met bedrijven die al actief zijn in Vlaanderen als met potentiële investeerders. In Davos wordt vaak het "eerste contact, of de laatste beslissende stap" gezet voor een investering, aldus de minister-president. "Mensen houden van persoonlijke contacten. Ze willen graag horen hoe ons investeringsklimaat ineen steekt.”



En die bedrijven zijn meer en tevreden, aldus Bourgeois. "We hebben vandaag van een multinational gehoord dat Vlaanderen de beste plaats is om aanwezig te zijn." Troef nummer één om investeerders te overtuigen is onderzoek en ontwikkeling, zo stelt Bourgeois vast.