“Coronavirus kan wereldwijd veel meer dan 25 miljoen jobs kosten” kv

26 maart 2020

17u19

Bron: Reuters 0 Economie De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) raamde het aantal jobs dat door de coronacrisis op de helling staat vorige week op 25 miljoen. Maar dat is waarschijnlijk een zware onderschatting, zegt Sangheon Lee, directeur van de afdeling arbeidsbeleid, vandaag.

De ILO, een gespecialiseerd agentschap van de VN, deelde op 18 maart mee dat er als gevolg van de Covid-19-pandemie wereldwijd tussen 5,3 en 24,7 miljoen werklozen zouden bijkomen.

Dat is echter nog te optimistisch, aldus Lee. De omvang van de tijdelijke werkloosheid, afvloeiingen en het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkering blijken immers veel hoger dan aanvankelijk verwacht. “We proberen bij onze inschattingen rekening te houden met de tijdelijke gigantische schok. De omvang van de schommeling is veel groter dan verwacht. We moeten een neerwaartse aanpassing doen. De projectie zal veel groter zijn dan de 25 miljoen die we hadden beraamd.” De ILO komt volgende week met een nieuwe voorspelling.



Ter vergelijking: ten tijde van de globale economische crisis van 2008-2009 kwamen er wereldwijd 22 miljoen werklozen bij.

Uit cijfers die vandaag werden vrijgegeven, blijkt dat een recordaantal van meer dan drie miljoen Amerikanen vorige week een aanvraag tot werkloosheidsuitkering heeft ingediend. Strikte maatregelen om de coronavirusepidemie in te dijken, legden de economie van het welvarende land plots lam en dat leidde tot massale afvloeiingen. Dat maakt vermoedelijk een einde aan de erg hoge tewerkstellingsgraad in de VS de voorbije jaren.

Nieuwe gegevens tonen ook aan dat er in West-Europa erg veel jobs verloren gaan, ondanks financiële bijdragen van de overheid die bedrijven moeten helpen om hun werknemers te behouden.