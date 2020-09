"Coronasteun aan bedrijven oogt vooral op papier goed"

De overheid zette na het uitbreken van de coronacrisis meteen alle zeilen bij. Bedrijven konden hun werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten, waarbij ze bovenop hun werkloosheidsvergoeding nog een extra toeslag kregen. Daarnaast konden ze bij de bank om uitstel van de aflossing van hun leningen vragen. En ook voor de bedrijven zelf was er een hulppakket. Zij konden eveneens uitstel van aflossing van hun leningen aanvragen en nieuwe kredieten opnemen met staatswaarborg.

Geen verandering

Professor Hans Degryse (KU Leuven) analyseerde het overlevingspakket voor de ondernemingen. Dat was er in de eerste plaats op gericht om hen liquiditeit te verschaffen om de crisis door te komen. Daarom zette het in op leningen met een looptijd tot twaalf maanden, die konden genieten van staatswaarborg. "Maar als we de mix aan financieringen van de bedrijven in april 2020 vergelijken met die van april 2019, zien we net dezelfde structuur. Hun kortetermijnleningen nemen niet echt toe. Bovendien was de staatswaarborg gelegd op het totale niveau van de leningen die de banken aan de bedrijven zouden toekennen en niet op het vlak van het individuele krediet. Dat maakt dat er bij de beoordeling van de dossiers in de praktijk niets veranderde. Alleen voor de dossiers met meer risico's werd een staatswaarborg gevraagd. De betaling daarvoor was wel goed voor de staatskas."

Nadien kwam er een tweede zogenaamde bazooka, waarmee kredieten op één tot drie jaar met staatsgarantie konden worden toegestaan aan kmo's. Hierbij was die garantie wel op leningsniveau. "Maar de co-existentie met de leningen tot twaalf maanden was ongelukkig", aldus nog Degryse, die het betrekken van de banken bij de steunmaatregelen wel goed vindt. "Zij zijn specialist in het screenen van bedrijven en projecten."

Begrotingstekort

Voor de komende periode pleit Degryse er wel voor om de focus te verschuiven naar de solvabiliteit. Heel wat ondernemingen torsen nu te veel schulden. Ze moeten meer eigen vermogen aantrekken. "Dat zou kunnen via een investeringsfonds of via het verhogen van de notionele intrestaftrek, waarbij bedrijven ook fictieve intresten kunnen aftrekken als ze investeren met eigen middelen."

"Vaak heet het dat we de bedrijven die het voor de crisis al goed deden, moeten ondersteunen. Ik ben het daar niet volledig mee eens", aldus nog Degryse. "We zitten nu in een andere wereld. Bedrijven die toen succesvol waren, zijn dat niet noodzakelijk vandaag. Het kan zelfs zijn dat bedrijven die het toen lastig hadden meer toekomst hebben. We moeten dus aan de bedrijven een nieuw ondernemingsplan vragen." Dat intussen het begrotingstekort door de steun oploopt, noemt Degryse niet meteen een probleem. "Zolang die ondersteuning tijdelijk is en men straks niet hetzelfde doet voor het klimaat of de vergrijzing."

