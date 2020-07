“Consumptiecheques moeten zorgen voor 120 miljoen euro aan inkomsten voor middenstand”. Wie heeft er recht op en waar kan ik het voor gebruiken?

De consumptiecheque is een variant op de klassieke maaltijd- en ecocheque. Werkgevers kunnen zo zelf of via de uitgiftemaatschappijen zoals Monizze, Edenred en Sodexo werknemers eenmalig belonen voor de geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis. Dit tot een belastingsvrije som van 300 euro. “Het werd begin mei in het leven geroepen als ‘horecacheque’ om de middenstand een duwtje in de rug te geven maar het is snel geëvolueerd naar een consumptiecheque”, vertelt Geert Vermeir, juridisch adviseur van SD Worx.

Wat kan ik doen met de consumptiecheque?

De consumptiecheque is in de eerste plaats een geldig betaalmiddel in de horeca en cultuur- en sportsector. Het moet wel gaan om een erkende instantie. Daarnaast kan het ook worden gebruikt bij de kleinhandel (handelszaken met maximum 10 werknemers en een jaaromzet van minder dan 700.000 euro). Die handelszaken zijn er op het laatste moment aan toegevoegd. “Die moeten tijdens de lockdown minstens een maand dichtgebleven zijn”, zegt Vemeir. “Maar dat is voor veel kleine voedingszaken, zoals bakkers of slagers, niet het geval. We kijken dan eerder naar kledingszaken of kappers.”

Hoe wordt het toegekend?

De consumptiecheque is voorlopig alleen in papieren versie te verkrijgen bij Edenred en Sodexo. Vanaf september lanceert Monizze de digitale consumptiecheque.

De consumptiecheque moet gebruikt worden vóór 7 juni 2021

Kan ik de papieren versie meteen gebruiken?

“Ja, dat kan nu al”, zegt David Dupuis, woordvoerder van Edenred. Net als Sodexo opteert Edenred voor de uitgave van papieren consumptiecheques van maximum 10 euro per cheque. “De handelaars moeten ons wel zelf laten weten dat ze van de consumptiecheque wensen gebruik te maken. We zijn een zoekmonitor aan het ontwikkelen voor de gebruikers van de consumptiecheque. De zaken die al gekend zijn, kunnen automatisch de consumptiecheque aanvaarden. De winkels die niet gekend zijn in het systeem kunnen de consumptiecheque ontvangen en doorsturen naar ons. Ze tekenen dan een contract met ons en kunnen zo het bedrag verzilveren.”

Krijg ik een nieuwe betaalkaart voor de digitale consumptiecheque?

“Neen, de consumptiecheque wordt toegevoegd aan de vierde portefeuille van de elektronische betaalkaart”, zegt Jean-Louis Van Houwe, oprichter van Monizze. “De digitale keuze is voor ons evident, zowel naar gebruiks- en administratief gemak toe, en zo kunnen we fraude beter tegen gaan. Om duidelijk te maken bij wie je kan langsgaan met de kaart, laten we handelaars inloggen via onze site zodat de gebruiker een overzicht krijgt.”

Wanneer krijg ik het als werknemer?

Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2020 de consumptiecheque aanvragen. Wie nu geen cheque krijgt, kan die later dus nog ontvangen. Bijvoorbeeld bij elektronische exemplaren of omdat de onderneming pas na de zomer opteert om de consumptiecheque ook aan hun werknemers te geven. Enig nadeel is de gebruikstermijn want de consumptiecheque moet gebruikt worden vóór 7 juni 2021.

Welke werknemers kunnen gebruikmaken van de consumptiecheque?

In principe alle werknemers, zowel uit de publieke als private sector. Het gaat om een extra verloning, dus de cheques kunnen bestaand loon of andere premies niet vervangen.

De handelaar mag het verschil niet terugbetalen. Als je bijvoorbeeld voor een kappersbeurt 16 euro betaalt, geef je een consumptiecheque ter waarde van 10 euro en pas je nog 6 euro bij David Dupuis

Hoe kan ik de consumptiecheque gebruiken?

Edenred werkt zoals gezegd met papieren cheques ter waarde van 10 euro. “De handelaar in kwestie mag wel het verschil niet terugbetalen”, vertelt David Dupuis van Edenred. “Als je bijvoorbeeld voor een kappersbeurt 16 euro betaalt, geef je een consumptiecheque ter waarde van 10 euro en pas je nog 6 euro bij.” Voor de elektronische consumptiecheque van Edenred moet de handelaar over een betaalterminal beschikken.

Welke bedrijven kunnen deze cheques uitdelen?

Elk bedrijf kan een beroep te doen op het systeem. Hoeveel de werkgever uitkeert en op welke manier, beslist hij helemaal zelf maar de waarde van 10 euro per cheque mag hij niet overschrijden. De werkgever moet ook niet per se een beroep doen op de bestaande uitgiftemaatschappijen. “De werkgever kan ook zelf acties afsluiten met lokale handelaars”, zegt Geert Vermeir van SD Worx. “Maar dat raden we af. Het administratief werk en de opvolging zijn te groot. Daarnaast dwing je de werknemers zo ook om te shoppen bij de lokale handelaar. Niet iedereen in de onderneming shopt rond het bedrijf. Ik zie het dus niet meteen gebeuren.”

De werkgevers betalen er geen belasting op maar het blijft wel een extra verloning. Veel werknemers kunnen zich dat nu niet permitteren.

De werkgevers doen dus beter een beroep op de klassieke diensten. “Al wordt het dan koffiedik kijken welke extra kost er voor de werkgever aan verbonden is”, duidt Matthias Debruyckere, expert van Liantis. “Momenteel is dat nog onduidelijk. De klassieke diensten wachten voorlopig nog met hun prijssetting.” Volgens Geert Vermeir zal het succes van de consumptiecheque beperkt zijn. “De werkgevers betalen er geen belasting op maar het blijft wel een extra verloning. Ze kunnen zich dat nu niet permitteren. Ook al willen ze hun personeelsleden iets extra gunnen.”

Wat levert het de middenstand op?

Uit een bevraging van Monizze blijkt dat 10 procent van de ondernemingen enthousiast is om mee te stappen in het verhaal. “Als die allemaal volgen kan dat zorgen voor inkomstenboost van 120 miljoen euro voor de middenstand tegen het eind van het jaar”, zegt Monizze-oprichter Jean-Louis Van Houwe. “De vraag zal groter worden wanneer de ondernemingsraden weer van start gaan bij de bedrijven. Dus we hopen dat dit stelselmatig zijn ingang zal vinden bij veel bedrijven.”

