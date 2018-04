"Chinezen stappen uit Hilton" sam

09 april 2018

21u55

Bron: belga 0 Economie Het Chinese conglomeraat HNA doet zijn belang in Hilton van de hand, zo meldt de Britse zakenkrant Financial Times. HNA wil zijn balans op orde krijgen en houdt daarom grote uitverkoop. Eerder werden ook al andere bezittingen verkocht.

In eerste instantie staat HNA voor de verkoop van ruim 63 miljoen aandelen in Hilton. Daarnaast krijgen vroege inschrijvers het recht om nog eens 9,5 miljoen aandelen over te nemen. Hilton zelf zou ook nog eens voor circa 10 miljoen eigen aandelen in de markt zijn.

In totaal bezit HNA 82,5 miljoen aandelen Hilton. Daarmee hebben de Chinezen ruim een kwart van de keten die ook eigenaar is van het Waldorf Astoria en de Doubletree- en Conrad-hotels. Met de deal is volgens de slotkoers van vrijdag een bedrag van ruim 6 miljard dollar gemoeid.

HNA kocht de afgelopen jaren her en der bedrijven en belangen in bedrijven. Die aankopen werden grotendeels betaald met geleend geld. Maar het water staat HNA aan de lippen nu de Chinese overheid bedrijven die agressief geld investeerden in het buitenland scherp in de gaten houdt.