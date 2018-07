"Chinese eigenaar zet Fidea in etalage" KVE

10 juli 2018

10u44

Bron: Belga 1 Economie De Chinese groep Anbang bekijkt de mogelijkheden om de Belgische verzekeraar Fidea van de hand te doen. Dat meldt het persbureau Bloomberg op basis van bronnen nabij het dossier. Het zou voor het eerst zijn dat Anbang bezittingen in Europa van de hand doet sinds het onder curatele staat.



Volgens de bronnen zou het formele verkoopproces mogelijk al in het derde kwartaal worden opgestart, al zou het ook kunnen dat de verkoop toch niet doorgaat.



Anbang kocht Fidea in mei 2015 voor 369 miljoen euro. Het is in België ook eigenaar van Bank Nagelmackers. Een verkoop van de Nederlandse verzekeraar Vivat zou later ter sprake kunnen komen.



De Chinese toezichthouders namen in februari de controle over bij Anbang, omdat "illegale activiteiten de solvabiliteit van het bedrijf" in gevaar brachten, klonk het toen. In april werden miljarden in het bedrijf geïnvesteerd om de solvabiliteit en stabiliteit van de verzekeraar te garanderen. In juni nam de overheid Anbang in handen met een meerderheidsbelang.